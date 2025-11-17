Сколько будет работать мобильная связь в случае блэкаута Сегодня 06:14 — Энергетика

Сколько будет работать мобильная связь в случае блэкаута

Вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в случае полного обесточивания украинцы смогут оставаться на связи более шести часов.

Об этом министр сообщил на конференции НКЭК «Stay connected 25».

«Уже около 92% базовых станций работают более шести часов без энергоснабжения. Это колоссальный результат», — сказал Федоров.

По его словам, устойчивый интернет и масштабирование современных технологий оптического интернета xPON является еще одним важным треком развития. Украина уже дважды подряд стала первой в мире по стабильности покрытия фиксированного интернета.

«Мы также среди первых стран мира, кто тестирует инновационную связь Starlink Direct To Cell. Официальный запуск состоится уже до конца 2025 года», — добавил министр.

Отметим, что речь идет о технологии, которая позволяет мобильным телефонам подключаться непосредственно к спутникам Starlink, что обеспечивает связь даже там, где нет покрытия.

Также Федоров добавил, что в ближайшее время в Украине состоится пилотный запуск новой технологии связи 5G.

Ранее мы сообщали , что в Украине запустили программу «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут подзарядить базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату.

Сдать в аренду можно генератор мощностью от 7,2 кВт. После подключения владелец может получить от 110 до 140 грн за час. За 12 часов работы электропитания базовой станции физическое лицо получит около 1320 грн, юридическое — около 1720 грн.

УНІАН

