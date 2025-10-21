Украинские операторы подготовились к блэкаутам: связь будет держаться до трех суток
Украинские операторы мобильной и фиксированной связи усиливают инфраструктуру накануне зимы, готовясь к возможным масштабным блэкаутам. В этом году отрасль гораздо лучше подготовлена, чем в 2022 году.
Об этом заявила Лилия Мальон, глава украинского регулятора электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг (НКЭК) в интервью ЦЭС.
Генераторы, аккумуляторы и мобильные бригады
По словам Мальон, подготовка к зимнему сезону продолжается с 2022 года. Операторы обеспечивают базовые станции аккумуляторами и генераторами, создают запасы горючего и формируют мобильные ремонтные бригады.
«Мы как регулятор проверяем готовность операторов на наличие генераторов, топлива, людей. Технику купить проще, чем обеспечить персонал, который сможет все это обслуживать», — отметила она.
Мален подчеркнула, что готовятся не только мобильные операторы, но и провайдеры фиксированного интернета, также усиливающие свои сети.
Связь держится до 72 часов
Новые технологии позволяют операторам поддерживать работу сетей до трех суток без электроэнергии. В частности, распространяется технология PON, обеспечивающая автономность фиксированного интернета до 72 часов.
Кроме того, работает механизм национального роуминга: если сеть одного оператора выходит из строя, пользователи могут автоматически или вручную подключиться к другой.
Фиксированная связь будет более стабильной, так как Wi-Fi роутер можно подключить к павербанку или другому альтернативному источнику питания. Можно позвонить оператору и узнать, обеспечен ли он генератором.
«Но нужно понимать, что без электроэнергии есть ограничения: базовые станции не могут работать долго. Банально садится аккумулятор, который нужно перезарядить, заканчивается топливо в дизельгенераторе. Его нужно выключить, охладить, заправить. Или произошла авария, и надо подвезти генератор», — добавила Мальон.
Напомним, из-за постоянных атак врага по энергосистеме Украины единственным надежным способом подготовиться к возможным блэкаутам остаются павербанки, генераторы и портативные зарядные станции. Журналисты выяснили, сколько сегодня стоят самые популярные зарядные станции EcoFlow и как изменилась их стоимость за годы полномасштабной войны.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинские операторы подготовились к блэкаутам: связь будет держаться до трех суток
5 «плюшек» банковской карты, которые помогут делать сбережения
Какая помощь по частичной безработице предусмотрена для работодателей
Очереди на границе с Польшей: пограничники назвали причину
Укрпочта снижает цены на доставку еще в 12 стран мира (таблица тарифов)
Тепло в домах: «Укрэнерго» сообщило, когда включат отопление