Украинские операторы подготовились к блэкаутам: связь будет держаться до трех суток

Украинские операторы мобильной и фиксированной связи усиливают инфраструктуру накануне зимы, готовясь к возможным масштабным блэкаутам. В этом году отрасль гораздо лучше подготовлена, чем в 2022 году.

Об этом заявила Лилия Мальон, глава украинского регулятора электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг (НКЭК) в интервью ЦЭС

Генераторы, аккумуляторы и мобильные бригады

По словам Мальон, подготовка к зимнему сезону продолжается с 2022 года. Операторы обеспечивают базовые станции аккумуляторами и генераторами, создают запасы горючего и формируют мобильные ремонтные бригады.

«Мы как регулятор проверяем готовность операторов на наличие генераторов, топлива, людей. Технику купить проще, чем обеспечить персонал, который сможет все это обслуживать», — отметила она.

Мален подчеркнула, что готовятся не только мобильные операторы, но и провайдеры фиксированного интернета, также усиливающие свои сети.

Связь держится до 72 часов

Новые технологии позволяют операторам поддерживать работу сетей до трех суток без электроэнергии. В частности, распространяется технология PON, обеспечивающая автономность фиксированного интернета до 72 часов.

Кроме того, работает механизм национального роуминга: если сеть одного оператора выходит из строя, пользователи могут автоматически или вручную подключиться к другой.

Фиксированная связь будет более стабильной, так как Wi-Fi роутер можно подключить к павербанку или другому альтернативному источнику питания. Можно позвонить оператору и узнать, обеспечен ли он генератором.

«Но нужно понимать, что без электроэнергии есть ограничения: базовые станции не могут работать долго. Банально садится аккумулятор, который нужно перезарядить, заканчивается топливо в дизельгенераторе. Его нужно выключить, охладить, заправить. Или произошла авария, и надо подвезти генератор», — добавила Мальон.

Напомним, из-за постоянных атак врага по энергосистеме Украины единственным надежным способом подготовиться к возможным блэкаутам остаются павербанки, генераторы и портативные зарядные станции. Журналисты выяснили , сколько сегодня стоят самые популярные зарядные станции EcoFlow и как изменилась их стоимость за годы полномасштабной войны.

