Що відбувається із цінами на зарядні станції (інфографіка)

Через постійні атаки ворога по енергосистемі України єдиним надійним способом підготуватися до можливих блекаутів залишаються павербанки, генератори та портативні зарядні станції. Журналісти зʼясували, скільки сьогодні коштують найпопулярніші зарядні станції EcoFlow та як змінилася їхня вартість за роки повномасштабної війни.

Для порівняння обрали п’ять найпопулярніших моделей станцій EcoFlow (за запитами у Google Trends) та їхню вартість на сайтах мережевих магазинів побутової техніки в Україні. У всіх цих станцій літій-залізно-фосфатний акумулятор. Також майже всі, крім DELTA Pro, мають захист від перегрівання.

EcoFlow RIVER 2

Одна з найбюджетніших зарядних станцій EcoFlow RIVER 2 нині коштує 9 999 грн. У серпні минулого року її вартість була в середньому 12 тис. 999 гривень. На початку 2023 року вона коштувала дорожче — 16,9 тисячі, а до вересня подешевшала до 11,9 тисячі. Номінальна потужність станції складає 300 Вт-год. Є порти AC, DC, Type-C, два USB та розетка. Вага складає 3,5 кг, а час до повної зарядки — година. Вона може одночасно заряджатися до п’яти пристроїв — ноутбуки, смартфони, планшети, навушники, смарт-годинник та дрібну побутову техніку.

EcoFlow RIVER 2 Max

Більш потужну станцію EcoFlow RIVER 2 Max (500 Вт-год.) зараз можна придбати за 24 999 грн. Це на тисячу менше, ніж рік тому — 23 тис. 999 гривень. На початку 2023-го станція коштувала 32,9 тисячі, у червні — 21,9 тисячі у вересні — 20,9 тисячі. Станція важить 6 кг та повністю заряджається за годину. Одночасно можна заряджати вісім пристроїв. Для підключення у неї є три USB-A, USB-C та DC порти, дві розетки.

EcoFlow RIVER 2 Pro

Станція EcoFlow RIVER 2 Pro потужністю 800 Вт-год. зараз коштує 34 999 грн. У серпні 2024 року ціна була в середньому 33 тис. 999 гривень — плюс три тисячі порівняно із березнем. А от в січні 2023-го вона коштувала 43,9 тисячі, до вересня подешевшала до 28,9 тисячі. Станція важить 7,8 кг, також є функція швидкого заряджання (0−80% за 56 хвилин 0−100% за 70 хвилин). Одночасно до неї можна підключати 10 пристроїв.

EcoFlow DELTA 2

Ця станція за рік зросла в ціні й нині коштує 49 999 грн. У серпні 2024 року її можна було придбати за 47 тис. 999 гривень. У січні 2023-го її ціна становила 64,9 тисячі, у вересні — вже 49,9 тисячі.

Станція EcoFlow DELTA 2 має номінальну потужність 1800 Вт-год. Важить 12 кг, до 80% може зарядитися за 50 хвилин. Одночасно до неї можна підключати 13 пристроїв.

EcoFlow DELTA Pro

На сьогодні одна з найдорожчих зарядних станцій, її вартість станом на жовтень цього року складає 97 999 грн. Хоча і вона ще понад рік тому коштувала 119 тис. 999 гривень. Навесні 2024-го її можна було придбати за 94,9 тисячі, а в січні 2023-го року — 159,9 тисячі.

Ця станція вдвічі потужніша за EcoFlow DELTA 2 — (3600 Вт-год.), вона може заряджати й живити, зокрема, велику та дрібну побутову техніку — одночасно 14 пристроїв. Вага станції складає 45 кг, тому вона має колеса. DELTA Pro і заряджається майже дві години.

