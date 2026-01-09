Правительство добавило 911 МВт мощности в общую энергосистему
После пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры, не подлежавших почасовым графикам отключений, в общую энергосеть было добавлено 911 МВт мощности.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Очередное заседание энергетического штаба состоялось с участием профильных министерств и руководства энергетических компаний.
По итогам заседания все соответствующие министерства и профильные органы получили задачи по поддержанию стабильной работы энергосистемы.
Пересмотр списков критической инфраструктуры
В ходе заседания проверили выполнение решения правительства о пересмотре списков критической инфраструктуры. Объекты, исключенные из этих списков, уже переведены на общие графики отключений.
Благодаря этому решению, несмотря на существенное снижение температуры в течение недели, удалось сдержать рост очередей почасовых графиков отключений. На сегодня высвобождены и добавлены в общую сеть 911 МВт электрической мощности.
Ожидается дальнейшее исполнение решения и увеличение этого показателя.
В то же время, отмечается, что изменения не касаются школ, больниц, других объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые остаются в списках критической инфраструктуры.
Задачи для Минэнерго и госкомпаний
Министерству энергетики поручено нарастить запасы необходимых ресурсов, в частности, природного газа, а также материалов для проведения оперативных ремонтов энергообъектов и обеспечения бесперебойной работы альтернативных источников энергии.
Отдельное поручение получили государственные энергетические компании по обеспечению импорта электроэнергии в необходимых объемах.
Развитие когенерации и поддержка бизнеса
Правительство продолжает работу по развитию когенерации для повышения энергетической устойчивости общин. Министерство энергетики должно в недельный срок подать предложения по развитию когенерации в 2026 году с четко определенными показателями, механизмами их достижения и финансовым обеспечением.
Кроме того, в ближайшее время Министерство экономики должно запустить единое окно для обработки запросов предприятий, занимающихся установкой объектов распределенной генерации.
Отдельно обсудили шаги по наличию горючего по всему государству и соблюдению стабильности цен.
