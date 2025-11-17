Нафтогаз и греческая компания подписали соглашение о поставках природного газа на зиму 2025−2026 Сегодня 10:23 — Энергетика

Нафтогаз и греческая компания подписали соглашение о поставках природного газа на зиму 2025−2026

Группа «Нафтогаз» и греческая государственная компания DEPA Commercial подписали письмо о намерениях о поставках природного газа в Украину в зимний период 2025—2026 года.

Эта договоренность стала результатом системной работы Правительства Украины по обеспечению достаточного уровня природного газа в подземных хранилищах. Газ будет транспортироваться через маршрут, который обеспечивают операторы ГТС пяти европейских стран.

Договоренности включают как оперативное, так и долгосрочное сотрудничество с греческой стороной. Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сейчас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают наши европейские партнеры, европейские банки — под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами. Полное финансирование будет.

«Украина активно работает над диверсификацией маршрутов поставки газа и мы благодарим греческих партнеров за сотрудничество, которое поможет нам не только обеспечить теплом дома украинцев в течение этой зимы, но и укрепить энергетическую безопасность Украины и всего региона. Часть задачи по закупке импортного природного газа для Украины уже выполнена. Продолжаем работу с партнерами, в том числе из США» , — комментирует заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Напомним, что в начале ноября Группа «Нафтогаз» и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE SA подписали меморандум о предстоящих регулярных поставках американского LNG в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор. Кроме того, Украина получит не менее 300 млн кубометров американского LNG благодаря соответствующим договоренностям между НАК «Нафтогаз» и польским ORLEN.

