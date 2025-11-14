До 2028 года ИИ и дата-центры вызовут дефицит 44 ГВт электроэнергии в США 14.11.2025, 00:26 — Энергетика

Соединенные Штаты могут столкнуться с существенным недостатком электроэнергии. Причиной является стремительный рост спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) и дата-центры. Об этом сообщили аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley.

Об этом сообщает Investing.com.

По прогнозам банка, дефицит мощностей может составить примерно 13 гигаватт (ГВт). Это составляет около 20% необходимого объема для дата-центров до 2028 года.

Аналитики подчеркнули, что спрос на ИИ является «самым важным технологическим сдвигом» современности. Стивен Берд, руководитель группы аналитиков, прогнозирует дефицит в 44 ГВт. Этот показатель рассчитан без учета новейших решений.

Morgan Stanley считает, что инновационные решения могут снизить этот разрыв. Они называют такие технологии «time-to-power».

Для покрытия дефицита необходимы альтернативные источники энергии. Среди них — газовые-турбинные установки (до 20 ГВт) и топливные элементы Bloom Energy (до 8 ГВт). Также рассматривается возможность постройки дата-центров на атомной энергии.

Банк также отметил интересную тенденцию: биткоин-майнеры превращают свои мощности в вычислительные центры ИИ. Morgan Stanley подчеркнул, что акции компаний, связанных с инфраструктурой ИИ, сейчас находятся в центре внимания.

