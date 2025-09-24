Microsoft открыла в США дата-центр с мощностью в 10 раз больше, чем у суперкомпьютеров 24.09.2025, 02:00 — Технологии&Авто

Microsoft открыла в США дата-центр с мощностью в 10 раз больше, чем у суперкомпьютеров

Microsoft объявила о запуске нового центра обработки данных Fairwater в городе Маунт-Плезант, штат Висконсин.

Это первый объект серии гипермасштабных дата-центров, разработанных специально для нагрузок искусственного интеллекта. По словам компании, Fairwater обеспечивает производительность в десять раз выше, чем самый быстрый на сегодняшний день суперкомпьютер в мире, и работает как единая система, а не как набор отдельных машин.

Характеристики объекта

Объект занимает 315 акров (более 127 гектаров) и состоит из трех построек общей площадью около 111 000 м².

Для его постройки понадобилось 120 км глубинных свай, 11,5 млн кг стали и 190 км подземного кабеля.

Каждая стойка Fairwater укомплектована 72 графическими процессорами NVIDIA, соединенными с помощью NVLink для сверхбыстрой коммуникации.

Такое сочетание позволяет обрабатывать до 865 000 токенов в секунду, а будущие площадки в Норвегии и Великобритании будут использовать более мощные чипы NVIDIA GB300.

Дата-центр имеет двухэтажную планировку для сокращения расстояния между стойками и минимизации задержек в сети. Для охлаждения используется замкнутая система жидкостного охлаждения, обеспечивающая нулевое потребление воды благодаря непрерывной рециркуляции. Fairwater оснащен одной из крупнейших в мире установок водяного охлаждения и модернизированным хранилищем Azure BLOB, способным поддерживать более 2 млн транзакций в секунду на каждый аккаунт, устраняя потребность в ручном шардинге и обеспечивая работу с эксабайтными объемами данных.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал Fairwater «целостным кластером из сотен тысяч устройств NVIDIA, объединенных достаточным количеством оптоволокна, чтобы обвить Землю 4,5 раза». Компания подчеркивает экологичность проекта — использование возобновляемой энергии и сотрудничество с местными общинами.

Fairwater в Висконсине станет моделью для будущих ИИ-центров Microsoft в более чем 70 регионах мира, включая Норвегию и Великобританию. В компании отмечают, что эти объекты символизируют «десятки миллиардов долларов инвестиций и сотни тысяч передовых ИИ-чипов», создавая основу для обучения моделей искусственного интеллекта в беспрецедентных масштабах.

