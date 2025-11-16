Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии

Принято считать, что самую большую нагрузку создает чайник или холодильник, но настоящие лидеры по потреблению прячутся среди менее заметных устройств. Они работают даже в состоянии покоя, постоянно расходуя энергию.

Об этом сообщает Onet.

Что потребляет больше всего электроэнергии

Зарядные устройства для телефонов, ноутбуков и планшетов постоянно подключены к сети. Одно устройство в режиме ожидания потребляет от 0 до 0,3 Вт.

Для семьи из четырех человек, у каждого из которых есть телефон, ноутбук и планшет, годовое потребление энергии может быть значительным.

Одним из недооцененных приборов, который может увеличить счета за электроэнергию, является микроволновка. Этот прибор часто спасает в ежедневной суматохе, позволяя быстро разогреть пищу.

Даже когда кажется, что он неактивен, он может потреблять энергию через светящийся светодиодный дисплей. В течение года это приводит к увеличению затрат на электроэнергию.

Как уменьшить ненужное потребление энергии

Следует помнить, что не все устройства нужно постоянно подключать к сети, сообщает CNET.

Отключение зарядных устройств, микроволновки или кофеварки, когда они не используются, — это простой способ уменьшить расходы на электроэнергию в вашем доме.

Такие действия также положительно влияют на долговечность приборов, безопасность дома и ваш бюджет.

