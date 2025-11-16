0 800 307 555
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии

Принято считать, что самую большую нагрузку создает чайник или холодильник, но настоящие лидеры по потреблению прячутся среди менее заметных устройств. Они работают даже в состоянии покоя, постоянно расходуя энергию.
Об этом сообщает Onet.

Что потребляет больше всего электроэнергии

Зарядные устройства для телефонов, ноутбуков и планшетов постоянно подключены к сети. Одно устройство в режиме ожидания потребляет от 0 до 0,3 Вт.
Для семьи из четырех человек, у каждого из которых есть телефон, ноутбук и планшет, годовое потребление энергии может быть значительным.
Одним из недооцененных приборов, который может увеличить счета за электроэнергию, является микроволновка. Этот прибор часто спасает в ежедневной суматохе, позволяя быстро разогреть пищу.
Даже когда кажется, что он неактивен, он может потреблять энергию через светящийся светодиодный дисплей. В течение года это приводит к увеличению затрат на электроэнергию.

Как уменьшить ненужное потребление энергии

Следует помнить, что не все устройства нужно постоянно подключать к сети, сообщает CNET.
Отключение зарядных устройств, микроволновки или кофеварки, когда они не используются, — это простой способ уменьшить расходы на электроэнергию в вашем доме.
Такие действия также положительно влияют на долговечность приборов, безопасность дома и ваш бюджет.
По материалам:
Телеканал 24
