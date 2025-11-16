0 800 307 555
ру
Tesla представила Model Y с запасом хода 821 км (фото)

Технологии&Авто
10
Компания Tesla в Китае официально запустила в продажу Model Y Long Range Rear-Wheel Drive — новую «дальнобойную» версию популярного электрокроссовера.
Об этом сообщает CarNewsChina.

Что известно о новой Tesla Model Y

Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 821 км, что делает ее дальнейшей модификацией Model Y на рынке.
Габариты автомобиля составляют 4797×1920×1624 мм, колесная база — 2890 мм.
На внешнем виде выделяется новая разработка диффузного отражения света в задней части кузова, которую Tesla запатентовала и сейчас применяет как элемент фирменного дизайна.
Интерьер модели сохраняет знакомый для Tesla стиль: 15,4-дюймовый передний экран и 8-дюймовый дисплей для пассажиров второго ряда обеспечивают управление мультимедиа, подключением Bluetooth и подогревом сидений.
Модель оснащена аккумулятором LG емкостью 78,4 кВт·ч, что обеспечивает рекордный запас хода. Мощность заднего электродвигателя составляет 302 л.с., разгон до 100 км/ч — 5,6 секунды, максимальная скорость — 201 км/ч.
С выходом новой версии линейка Model Y в Китае теперь насчитывает четыре варианта:
  • базовый RWD за $36 900;
  • новый Long Range RWD за $40 400;
  • Long Range AWD за $43 900;
  • шестиместный Model YLnbsp; за $47 500.
Хотя новинка дороже базовой версии на примерно $3500, большинство характеристик остались без изменений. В частности, Tesla не обновила аудиосистему — остались всего девять динамиков.
Поэтому пользователи уже выразили недовольство в китайской соцсети Weibo, обращаясь непосредственно к вице-президенту Tesla China Грейс Тао.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
