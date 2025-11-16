Tesla представила Model Y с запасом хода 821 км (фото) Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Tesla представила Model Y с запасом хода 821 км (фото)

Компания Tesla в Китае официально запустила в продажу Model Y Long Range Rear-Wheel Drive — новую «дальнобойную» версию популярного электрокроссовера.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Что известно о новой Tesla Model Y

Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 821 км, что делает ее дальнейшей модификацией Model Y на рынке.

Габариты автомобиля составляют 4797×1920×1624 мм, колесная база — 2890 мм.

На внешнем виде выделяется новая разработка диффузного отражения света в задней части кузова, которую Tesla запатентовала и сейчас применяет как элемент фирменного дизайна.

Интерьер модели сохраняет знакомый для Tesla стиль: 15,4-дюймовый передний экран и 8-дюймовый дисплей для пассажиров второго ряда обеспечивают управление мультимедиа, подключением Bluetooth и подогревом сидений.

Модель оснащена аккумулятором LG емкостью 78,4 кВт·ч, что обеспечивает рекордный запас хода. Мощность заднего электродвигателя составляет 302 л.с., разгон до 100 км/ч — 5,6 секунды, максимальная скорость — 201 км/ч.

С выходом новой версии линейка Model Y в Китае теперь насчитывает четыре варианта:

базовый RWD за $36 900;

новый Long Range RWD за $40 400;

Long Range AWD за $43 900;

шестиместный Model YLnbsp; за $47 500.

Хотя новинка дороже базовой версии на примерно $3500, большинство характеристик остались без изменений. В частности, Tesla не обновила аудиосистему — остались всего девять динамиков.

Поэтому пользователи уже выразили недовольство в китайской соцсети Weibo, обращаясь непосредственно к вице-президенту Tesla China Грейс Тао.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.