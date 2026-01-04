За что в Польше будут изымать права в 2026 году Сегодня 14:12 — Технологии&Авто

За что в Польше будут изымать права в 2026 году

В 2026 году вступили в силу правила, которые ужесточат наказание за нарушение ПДД на польских дорогах. Изменения направлены на повышение безопасности.

Ранее водителей могли на месте лишить водительских прав за такие правонарушения, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости более 50 км/ч в населенном пункте или перевозка большего количества людей, чем максимальная грузоподъемность транспортного средства, пишет inpoland.

Читайте также С 1 января в Польше будут действовать новые штрафы за отсутствие страхования

С 2026 года лишение водительских прав будет применяться к превышению скорости более 50 км/ч за пределами населенных пунктов на дороге с односторонним движением и двусторонним движением.

По данным Мининфраструктуры, по статистике — на таких участках дорог происходит 80% аварий и 87% аварий со смертельным исходом.

В 2025 году полиция изъяла более 72 000 водительских удостоверений, большинство из которых за превышение скорости в населенных пунктах.

Читайте также Банковские счета и персональные данные: что хакеры похитили в Польше у тысяч граждан

Новые правила также предусматривают более строгие последствия для рецидивистов. Водители, которые управляют транспортным средством и которые временно лишены права управления, могут навсегда потерять свои права. Новое водительское удостоверение будет доступно только через 5 лет.

Изменения также коснутся системы штрафных баллов. Водители больше не смогут отменить баллы за самые серьезные нарушения, такие как:

обгон на пешеходном переходе,

превышение скорости свыше 50 км/ч,

проезд на красный свет.

Отменить штрафные баллы на курсах WORD будет возможно только в случае незначительных нарушений, например незначительного превышения скорости или неправильной парковки.

Водители с испытательным сроком, которые накопят более 12 штрафных баллов, должны пройти часовой практический курс обучения стоимостью 300 злотых.

Курс включает, в частности, повороты на разных скоростях с включенной и выключенной системой ESP, а также экстренное торможение на прямой и в повороте с ABS. Кроме того, в течение испытательного срока уровень алкоголя в крови должен быть равен нулю.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.