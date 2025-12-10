0 800 307 555
С 1 января в Польше будут действовать новые штрафы за отсутствие страхования

Страхование
10
Водители, имеющие просроченные полисы страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, с 1 января получат увеличенные штрафы.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Размер штрафа зависит от типа транспортного средства и продолжительности перерыва в страховании.
Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (OC) покрывает компенсацию за ущерб, причиненный вследствие дорожно-транспортного происшествия, включая телесные повреждения и повреждения имущества.
Полис оформляется для конкретного транспортного средства. С 1 января 2026 года возрастут штрафы за отсутствие такого страхования.

Как проверить действие страхового полиса

Информацию о действующем полисе гражданской ответственности можно проверить на сайте Фонда гарантирования страхования (Fundusz Gwarancyjny) в разделе «Baza OC i AC».
Далее следует выбрать «Проверка страхования гражданской ответственности перед третьими лицами» (Sprawdzenie ubezpieczenia OC) и «Идентификация страхования гражданской ответственности перед третьими лицами» (Identyfikacja umowy OC na dzień).
Ввести регистрационный номер транспортного средства или VIN-код, а также дату подтверждения полиса ОС и страну, в которой вы находились на тот момент. Затем нажать Проверить.
Если автомобиль застрахован, на экране появится информация о марке и модели автомобиля, номере полиса ОС, а также адресе главного офиса страховой компании.

Действующие штрафы за отсутствие полиса (2025 год)

Для водителей в Польше действуют такие штрафы за отсутствие страхования гражданской ответственности перед третьими лицами:
  • задержка от 1 до 3 дней — 1870 злотых;
  • от 4 до 14 дней — 4670 злотых;
  • более 14 дней — 9330 злотых.
С даты получения требования об оплате у водителя есть 30 дней погасить задолженность. Штраф можно разделить на максимум 24 беспроцентных платежа.

Когда полис не продлевается автоматически

Страхование гражданской ответственности не возобновляется автоматически в следующих случаях:
  • при покупке нового автомобиля;
  • получение транспортного средства по наследству или в подарок;
  • наличие краткосрочного полиса;
  • когда страховой взнос по гражданской ответственности разделен на части, и водитель забывает уплатить одну из них.

Новые штрафы с 2026 года

С 1 января 2026 года штрафы возрастут. Для легковых автомобилей максимальная сумма будет составлять 9610 злотых.
Изменения связаны с ростом минимальной заработной платы до 4806 злотых брутто.
Напомним, в Украине выплаты за водителей без автогражданки значительно возросли. В октябре 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины осуществило 1889 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на сумму 144,1 млн грн. По сравнению с октябрем 2024 года количество выплат выросло на 52,6%, а их общая сумма увеличилась на 112,3%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
