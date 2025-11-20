0 800 307 555
Выплаты за водителей без автогражданки значительно выросли

Выплаты за водителей без автогражданки значительно выросли
Выплаты за водителей без автогражданки значительно выросли
В октябре 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины провело 1889 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на сумму 144,1 млн грн. По сравнению с октябрем 2024 года количество выплат выросло на 52,6%, а их общая сумма увеличилась на 112,3%.
Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.
Инфографика: mtsbu.ua
Инфографика: mtsbu.ua

Рост обращений из-за ДТП с участием незастрахованных водителей

Основной причиной увеличения объема выплат стал рост количества обращений от пострадавших в ДТП, виновниками которых были водители без действующего полиса ОСАГО.
По этой категории в октябре была произведена 1031 выплата на сумму 98,5 млн грн. Это составляет 68,4% всех выплат Фонда. По сравнению с прошлым годом количество таких выплат увеличилось на 125%, а их сумма — на 207%.

Читайте также: Автогражданка по-новому с 2025 года: об этом стоит знать, если вы водитель

Инфографика: mtsbu.ua
Инфографика: mtsbu.ua
В МТСБУ объяснили, что такой рост носит разовый характер. В октябре Бюро активно урегулировало дела, накопленные ранее, чтобы завершить финансовый год.
На динамику выплат также повлияли изменения, введенные Законом № 3720-ІХ. Этот Закон обязал представителей льготных категорий заключать договор ОСАГО. Поскольку рынок еще адаптируется, часть водителей не успела оформить полис, поэтому количество случаев с незастрахованными виновниками выросло.

Выплаты по обязательствам бывших членов МТСБУ

В октябре МТСБУ также осуществило 773 выплаты на сумму 39,1 млн грн пострадавшим в ДТП, виновниками которых были владельцы полисов ОСАГО, заключенных с уже не являющимися членами Бюро компаниями.
С начала 2025 года механизм таких выплат был усовершенствован Законом № 3720-ІХ. Теперь компенсации производятся быстрее, без ожидания завершения ликвидации страховщика или решения о банкротстве.
Инфографика: mtsbu.ua
Инфографика: mtsbu.ua

Выплаты по ДТП с участием водителей льготных категорий

Отдельно МТСБУ в октябре произвело 76 выплат на сумму 5,3 млн грн пострадавшим в ДТП по вине водителей льготных категорий. Это случаи, которые произошли до 30 июня 2025 года, когда такие водители были освобождены от обязанности заключать договор ОСАГО.
После 1 января 2025 года все владельцы транспортных средств обязаны иметь действующий договор ОСАГО. Для льготных групп предусмотрена скидка 50% на страховой платеж, а участники боевых действий могут получить компенсацию стоимости полиса.
По материалам:
Finance.ua
