Выплаты за водителей без автогражданки значительно выросли Вчера 09:46 — Страхование

Выплаты за водителей без автогражданки значительно выросли

В октябре 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины провело 1889 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на сумму 144,1 млн грн. По сравнению с октябрем 2024 года количество выплат выросло на 52,6%, а их общая сумма увеличилась на 112,3%.

Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.

Инфографика: mtsbu.ua

Рост обращений из-за ДТП с участием незастрахованных водителей

Основной причиной увеличения объема выплат стал рост количества обращений от пострадавших в ДТП, виновниками которых были водители без действующего полиса ОСАГО

По этой категории в октябре была произведена 1031 выплата на сумму 98,5 млн грн. Это составляет 68,4% всех выплат Фонда. По сравнению с прошлым годом количество таких выплат увеличилось на 125%, а их сумма — на 207%.

Инфографика: mtsbu.ua

В МТСБУ объяснили, что такой рост носит разовый характер. В октябре Бюро активно урегулировало дела, накопленные ранее, чтобы завершить финансовый год.

На динамику выплат также повлияли изменения, введенные Законом № 3720-ІХ. Этот Закон обязал представителей льготных категорий заключать договор ОСАГО. Поскольку рынок еще адаптируется, часть водителей не успела оформить полис, поэтому количество случаев с незастрахованными виновниками выросло.

Выплаты по обязательствам бывших членов МТСБУ

В октябре МТСБУ также осуществило 773 выплаты на сумму 39,1 млн грн пострадавшим в ДТП, виновниками которых были владельцы полисов ОСАГО, заключенных с уже не являющимися членами Бюро компаниями.

С начала 2025 года механизм таких выплат был усовершенствован Законом № 3720-ІХ. Теперь компенсации производятся быстрее, без ожидания завершения ликвидации страховщика или решения о банкротстве.

Инфографика: mtsbu.ua

Выплаты по ДТП с участием водителей льготных категорий

Отдельно МТСБУ в октябре произвело 76 выплат на сумму 5,3 млн грн пострадавшим в ДТП по вине водителей льготных категорий. Это случаи, которые произошли до 30 июня 2025 года, когда такие водители были освобождены от обязанности заключать договор ОСАГО.

После 1 января 2025 года все владельцы транспортных средств обязаны иметь действующий договор ОСАГО. Для льготных групп предусмотрена скидка 50% на страховой платеж, а участники боевых действий могут получить компенсацию стоимости полиса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.