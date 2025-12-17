⛽️ Finance.ua дарит вам 4 сертификата на топливо по 2000 грн! Сегодня 15:10 — Страхование

Finance.ua дарит вам 4 сертификата на топливо по 2000 грн.

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

2. Нажмите кнопку «Участвовать» под закрепленным постом в канале.

1 победитель = 1 сертификат.

📅 Когда узнаем имена счастливчиков?

Итоги объявим 26 декабря.

Подробные правила — по ссылке.

Победителей выберет телеграм-бот случайным образом. Для получения приза необходимо будет предоставить контактные данные.

🚘 Поторопись — участие проще, чем заправка! Пригласи друзей и выигрывай топливо 🔋

