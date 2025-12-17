⛽️ Finance.ua дарит вам 4 сертификата на топливо по 2000 грн!
Finance.ua дарит вам 4 сертификата на топливо по 2000 грн.
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование».
2. Нажмите кнопку «Участвовать» под закрепленным постом в канале.
1 победитель = 1 сертификат.
📅 Когда узнаем имена счастливчиков?
Итоги объявим 26 декабря.
Подробные правила — по ссылке.
Победителей выберет телеграм-бот случайным образом. Для получения приза необходимо будет предоставить контактные данные.
🚘 Поторопись — участие проще, чем заправка! Пригласи друзей и выигрывай топливо 🔋
Перейти в канал
Поделиться новостью
Также по теме
⛽️ Finance.ua дарит вам 4 сертификата на топливо по 2000 грн!
Всемирный банк впервые инвестирует в страховой рынок Украины
С 1 января в Польше будут действовать новые штрафы за отсутствие страхования
Компенсации для бизнеса: как будет работать новое страхование от военных рисков
Выплаты за водителей без автогражданки значительно выросли
🖤Только на Черную пятницу: оставьте заявку — получите скидки до -30% на страхование!