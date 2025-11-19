🖤Только на Черную пятницу: оставьте заявку — получите скидки до -30% на страхование!
🎯 Black Friday на Finance.ua Страхование: зарегистрируйтесь по ссылке и 28.11 получите уникальный промокод с горячими предложениями на страхование до -30%. По промокоду вы получите: 👇
🚙 - 20% на Автогражданку
🌍 - 30% на Зеленую карту
✈️ до -250 грн на Туристическое страхование
✨ Как получить скидку:
- Оставьте заявку — заполните форму на странице, это займет меньше минуты.
- 28.11 в 10:00 по Киеву, а также в течение дня до 24:00 мы пришлем вам персональный промокод на Email.
- Используйте промокод 28.11 и оформите любой страховой полис со скидкой до -30%.
Заберите свою скидку и сэкономьте на страховке уже сейчас 🔐✨
