0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

🖤Только на Черную пятницу: оставьте заявку — получите скидки до -30% на страхование!

Страхование
173
🖤Только на Черную пятницу: оставьте заявку — получите скидки до -30% на страхование!
🖤Только на Черную пятницу: оставьте заявку — получите скидки до -30% на страхование!
🎯 Black Friday на Finance.ua Страхование: зарегистрируйтесь по ссылке и 28.11 получите уникальный промокод с горячими предложениями на страхование до -30%. По промокоду вы получите: 👇
🚙 - 20% на Автогражданку
🌍 - 30% на Зеленую карту
✈️ до -250 грн на Туристическое страхование
Как получить скидку:
  1. Оставьте заявку — заполните форму на странице, это займет меньше минуты.
  2. 28.11 в 10:00 по Киеву, а также в течение дня до 24:00 мы пришлем вам персональный промокод на Email.
  3. Используйте промокод 28.11 и оформите любой страховой полис со скидкой до -30%.
Заберите свою скидку и сэкономьте на страховке уже сейчас 🔐✨
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems