Топ-5 ошибок при выборе страховой компании для ДМС и как их избежать

Страхование
3
Приглашаем на бесплатный вебинар от Finance.ua, который пройдет 13 ноября в 13:00 по Киеву.
Этот вебинар для вас, если вы:
👩‍💻 HR в компании, ориентированной на удержание и поощрение лучших кадров
👩‍💻 Владелец компании, который хочет улучшить лояльность сотрудников
👩‍💻 Предприниматель, планирующий открыть свою компанию
Делиться опытом будет:
Дарья Сатко — руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua
👉10 лет в сфере страхования
От работы в топовых страховых компаниях до агрегаторов — наш спикер знает все подводные камни корпоративного медицинского страхования.
👉5+ успешных вебинаров по страхованию
Вы не услышите сухой теории, только проверенные на практике советы и готовые решения как для бизнеса, так и для физических лиц.
За 60 минут вебинара мы рассмотрим:
  • Что такое ДМС?
Коротко, о том, что такое ДМС, как изменился рынок, как повлияла война, отключения света и инфляция на программы страховых компаний.
  • Почему выбор страховой — критический фактор?
Почему выбор страховой компании важен и как обезопасить себя от неверного выбора.
  • Алгоритм выбора страховой компании
Анализ потребностей клиента, роль брокера в подборе предложения и проведении тендера, сравнение предложений.
  • «Красные флажки» или ТОП-5 ошибок при выборе страховой
На что обращать внимание и что может быть «не ок» на этапе оценки предложения
  • Как HR может аргументировать выбор перед руководством
Полезные советы, как донести важность ДМС и выбор страховой компании
  • Кейсы / реальные примеры
Покажем на реальных примерах, как Finance.ua готовит предложение по ДМС и проводит анализ
🎁Регистрируйтесь и получайте на email ГАЙД «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива» и другие подарки

👉ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР 👈

По материалам:
Finance.ua
Payment systems