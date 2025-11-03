Топ-5 ошибок при выборе страховой компании для ДМС и как их избежать Сегодня 16:15 — Страхование

Топ-5 ошибок при выборе страховой компании для ДМС и как их избежать

Приглашаем на бесплатный вебинар от Finance.ua, который пройдет 13 ноября в 13:00 по Киеву.

Этот вебинар для вас, если вы:

👩‍💻 HR в компании, ориентированной на удержание и поощрение лучших кадров

👩‍💻 Владелец компании, который хочет улучшить лояльность сотрудников

👩‍💻 Предприниматель, планирующий открыть свою компанию

Делиться опытом будет:

Дарья Сатко — руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и — руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua

👉10 лет в сфере страхования

От работы в топовых страховых компаниях до агрегаторов — наш спикер знает все подводные камни корпоративного медицинского страхования.

👉5+ успешных вебинаров по страхованию

Вы не услышите сухой теории, только проверенные на практике советы и готовые решения как для бизнеса, так и для физических лиц.

За 60 минут вебинара мы рассмотрим:

Что такое ДМС?

Коротко, о том, что такое ДМС, как изменился рынок, как повлияла война, отключения света и инфляция на программы страховых компаний.

Почему выбор страховой — критический фактор?

Почему выбор страховой компании важен и как обезопасить себя от неверного выбора.

Алгоритм выбора страховой компании

Анализ потребностей клиента, роль брокера в подборе предложения и проведении тендера, сравнение предложений.

«Красные флажки» или ТОП-5 ошибок при выборе страховой

На что обращать внимание и что может быть «не ок» на этапе оценки предложения

Как HR может аргументировать выбор перед руководством

Полезные советы, как донести важность ДМС и выбор страховой компании

Кейсы / реальные примеры

Покажем на реальных примерах, как Finance.ua готовит предложение по ДМС и проводит анализ

🎁Регистрируйтесь и получайте на email ГАЙД «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива» и другие подарки

