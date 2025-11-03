В каких странах украинцы чаще всего попадают в ДТП Сегодня 21:04 — Страхование

В 2025 году больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием украинских водителей случилось в Польше и Германии.

Об этом сообщает in Poland со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Лидеры по количеству аварий

В Польше зарегистрировано 3803 инцидента, что составляет наибольшую долю всех ДТП с участием украинцев за рубежом. Средняя сумма страховых выплат по этим случаям составила 2 332,4 евро.

В Германии было 2175 аварий, но размер компенсаций значительно выше. В среднем пострадавшие получали 4759,5 евро. Эти две страны остаются основными направлениями, где фиксируется больше всего дорожных происшествий с участием граждан Украины.

Другие страны с высоким количеством ДТП

Среди других государств, где украинцы чаще всего попадают в аварии, — Чехия и Румыния. В Чехии зафиксировано 670 случаев со средней выплатой 3510,1 евро, в Румынии 661 случай со средним размером компенсации 3629,2 евро.

В Италии произошло 575 ДТП, средняя сумма страховых выплат составила 5696,7 евро. В Бельгии зарегистрировано 289 случаев со средней выплатой 3461 евро, а в Австрии 254 аварии со средним размером возмещения 3595,9 евро.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в январе-сентябре 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 млн евро страховых возмещений пострадавшим в ДТП за границей, вызванных украинскими водителями, у которых был действующий сертификат «Зеленая карта».

