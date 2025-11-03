В каких странах украинцы чаще всего попадают в ДТП
В 2025 году больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием украинских водителей случилось в Польше и Германии.
Об этом сообщает in Poland со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Лидеры по количеству аварий
В Польше зарегистрировано 3803 инцидента, что составляет наибольшую долю всех ДТП с участием украинцев за рубежом. Средняя сумма страховых выплат по этим случаям составила 2 332,4 евро.
В Германии было 2175 аварий, но размер компенсаций значительно выше. В среднем пострадавшие получали 4759,5 евро. Эти две страны остаются основными направлениями, где фиксируется больше всего дорожных происшествий с участием граждан Украины.
Другие страны с высоким количеством ДТП
Среди других государств, где украинцы чаще всего попадают в аварии, — Чехия и Румыния. В Чехии зафиксировано 670 случаев со средней выплатой 3510,1 евро, в Румынии 661 случай со средним размером компенсации 3629,2 евро.
В Италии произошло 575 ДТП, средняя сумма страховых выплат составила 5696,7 евро. В Бельгии зарегистрировано 289 случаев со средней выплатой 3461 евро, а в Австрии 254 аварии со средним размером возмещения 3595,9 евро.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в январе-сентябре 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 млн евро страховых возмещений пострадавшим в ДТП за границей, вызванных украинскими водителями, у которых был действующий сертификат «Зеленая карта».
