В НБУ рассказали, угрожает ли банкротство отдельных страховщиков работе финсектора Сегодня 14:24 — Страхование

В НБУ рассказали, угрожает ли банкротство отдельных страховщиков работе финсектора, oneclick.ua

Даже крупнейшие страховщики сейчас не являются системно важными для финансовой системы Украины, в отличие от крупных банков, поэтому маловероятно, что банкротство страховщиков повлечет за собой критические последствия для финсектора, хоть и замедлит развитие его небанковской части.

Как сообщается в «Отчете о финансовой стабильности, декабрь 2025 года», обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Страховые продукты разных учреждений взаимозаменяемы, а портфели при необходимости можно передать от одного финучреждения другому. Следовательно, ненадлежащее функционирование или банкротство отдельных страховщиков не угрожает стабильной работе финансового сектора. Соответственно, ни один страховщик не может получить статус системно важного», — подчеркивается в информации.

Кроме того, отмечается, что украинский страховой рынок небольшой — доля страховщиков в активах финансового сектора, который регулирует НБУ, составляет всего 2%. В прошлом году соотношение валовых страховых премий и ВВП было всего 0.7%. Хотя более 40% своих активов страховщики держат в банках, их доля в клиентских средствах составляет около 1%.

По данным НБУ, особенностью отечественного рынка остается довольно низкая убыточность и в то же время высокие комбинированные коэффициенты. Поэтому доходность достигается благодаря достаточно высоким доходам от инвестиционной деятельности, в частности, из-за высоких процентных ставок. Однако такое положение дел ужесточает процентные риски для страховщиков.

Основная причина высоких комбинированных коэффициентов — значительные операционные расходы, в частности, затраты на продажу. Крупнейшим каналом продаж является агентская сеть. Аквизиционные и административные расходы украинских страховщиков кажутся чрезмерными по сравнению с другими европейскими страховщиками.

«В ЕС средняя убыточность на около 10 п.п. выше, однако комбинированный коэффициент почти такой же, как в Украине. Это индикатор умеренной эффективности каналов сбыта. За последние годы страховщики цифровизировали свой бизнес, соответственно компании могут активнее использовать онлайн-приложения и собственные сайты для продаж и снижения затрат. Повышение эффективности всех каналов продаж для контроля расходов».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.