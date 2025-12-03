Компенсации для бизнеса: как будет работать новое страхование от военных рисков Сегодня 14:01 — Страхование

Компенсации для бизнеса: как будет работать новое страхование от военных рисков

С 1 января 2026 года в Украине заработает новый механизм страхования имущества от военных рисков. Благодаря этому украинский бизнес сможет получить компенсацию.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Речь идет о прямых компенсациях ущерба для предприятий в прифронтовых регионах и о частичных компенсациях страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины.

Что известно о механизме страхования

Программа — еще одна составляющая политики развития украинских производителей «Сделано в Украине». Администрировать ее будет Экспортно-кредитное агентство

Запросы относительно пакета документов и уточнения деталей принимаются на Уже сейчас заинтересованные предприниматели могут обращаться в Экспортно-кредитное агентство за консультациями.принимаются на info@eca.gov.ua

Важно! Право на получение компенсации будут иметь только предприятия, которые на момент повреждения имущества из-за вооруженной агрессии россии являются участниками программы.

Рассказываем подробнее о каждом из видов компенсаций, которые будут доступны бизнесу.

Читайте также Реестр ущерба принимает заявления о потере места жительства: что это значит

Прямая компенсация ущерба для предприятий в прифронтовых регионах

Кому доступна компенсация

Компенсация предоставляется бизнесу, имущество которого расположено на территориях повышенного риска (за исключением оккупированных территорий):

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Николаевской,

Одесской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской областей.

Сумма возмещения и детали участия

Максимальная сумма компенсации составляет до 10 млн грн (с учетом связанных лиц), но не больше суммы фактически подтвержденного ущерба.

Участие в программе добровольное и предусматривает уплату единовременного взноса — 0,5% от общей суммы вероятного ущерба за повреждение/уничтожение всего имущества, заявленного к участию в программе по компенсации за повреждение/уничтожение имущества.

Чтобы получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество, необходимо:

Внести имущество в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Подать в Агентство заявление о компенсации. К заявлению приложить: документы, подтверждающие право собственности, справку об отсутствии налоговой задолженности, фото повреждения (при наличии), акт обследования, отчет о техническом состоянии, доказательства уничтожения/повреждения (акты/справки ГСЧС, национальной полиции и т. п. ), техпаспорт, акт и отчет об оценке имущества, документы на подписанта. В течение 30 дней получить компенсацию.

Компенсация части страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины

Предприятия могут получить компенсацию части страховой премии по договорам страхования имущества от военных рисков, заключенных со страховыми компаниями.

Государство компенсирует часть страхового тарифа, превышающую 1%, на сумму до 1 млн грн по каждому договору. К примеру, если тариф полиса страхования военных рисков составляет 6%, государство компенсирует разницу — 5%, но в сумме, не превышающей 1 млн грн.

Читайте также Правительство утвердило правила компенсации за уничтоженное имущество бизнеса

За участие в программе компенсации страховых премий предприятием при подаче каждого заявления уплачивается взнос в размере 5 тыс. грн на счет ЭКА.

Чтобы получить частичную компенсацию страхового платежа, необходимо:

Выбрать страховую компанию, заключить с ней договор и уплатить страховую премию. Подать в ЭКА заявление о выплате компенсации страховой премии вместе с пакетом документов. В течение 30 дней получить компенсацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.