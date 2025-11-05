0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реестр ущерба принимает заявления о потере места жительства: что это значит

Недвижимость
10
Реестр ущерба принимает заявления о потере места жительства: что это значит
Реестр ущерба принимает заявления о потере места жительства: что это значит
Международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией против Украины, открыл новую категорию для подачи заявлений — A3.3 «Потеря жилья или места жительства».
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Эта категория касается людей, потерявших свое жилье или место жительства, независимо от того, были ли они официально зарегистрированы и имели ли право собственности. Речь идет именно о помещении, которое фактически было домом.
В рамках этой категории можно подать заявление:
  • факта утраты жилья или места жительства;
  • потери привычных бытовых личных вещей в этой связи;
  • расходов по организации нового проживания, включая переезд.
В то же время, если речь идет о повреждении или уничтожении жилищного имущества, заявления должны подаваться в категории A3.1, и их могут подавать только владельцы недвижимости. А заявления о ценных или редких личных вещах будут рассматриваться в категории A3.7 «Прочие экономические потери» после ее открытия.
Подача всех заявлений в Реестр осуществляется через веб-портал «Дія».
В настоящее время в Реестре ущерба открыто 14 категорий заявлений, в частности, относительно вынужденного внутреннего перемещения, нарушения личной неприкосновенности и повреждения или уничтожения жилого и нежилого недвижимого имущества.
Ранее Finance.ua сообщал, что в приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предыдущему заявлению уже идет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНедвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems