Реестр ущерба принимает заявления о потере места жительства: что это значит Сегодня 16:04 — Недвижимость

Реестр ущерба принимает заявления о потере места жительства: что это значит

Международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией против Украины, открыл новую категорию для подачи заявлений — A3.3 «Потеря жилья или места жительства».

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Эта категория касается людей, потерявших свое жилье или место жительства, независимо от того, были ли они официально зарегистрированы и имели ли право собственности. Речь идет именно о помещении, которое фактически было домом.

В рамках этой категории можно подать заявление:

факта утраты жилья или места жительства;

потери привычных бытовых личных вещей в этой связи;

расходов по организации нового проживания, включая переезд.

В то же время, если речь идет о повреждении или уничтожении жилищного имущества, заявления должны подаваться в категории A3.1, и их могут подавать только владельцы недвижимости. А заявления о ценных или редких личных вещах будут рассматриваться в категории A3.7 «Прочие экономические потери» после ее открытия.

В настоящее время в Реестре ущерба открыто 14 категорий заявлений, в частности, относительно вынужденного внутреннего перемещения, нарушения личной неприкосновенности и повреждения или уничтожения жилого и нежилого недвижимого имущества.

Ранее Finance.ua сообщал , что в приложении «Дія» появилась возможность повторно подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення, если жилье снова пострадало от обстрела или атаки. Это можно сделать даже тогда, когда ремонт по предыдущему заявлению уже идет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.