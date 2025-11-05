Как заработать на аренде: преимущества и недостатки покупки готовой квартиры на вторичке Сегодня 13:00 — Недвижимость

Купить квартиру в новостройке на этапе котлована и ждать год-два или уже сейчас брать вторичку с ремонтом? Этот вопрос задают себе многие инвесторы, которые хотят получать стабильный доход от аренды и в то же время не потерять в капитале.

Ответы мы искали в нашей статье — Недвижимость под аренду.

Вторичка с ремонтом: какие преимущества

Покупка готовой квартиры на вторичном рынке с ремонтом позволяет сразу сдавать ее в аренду и получать кеш.

Для инвестора, ориентированного на регулярный доход и быструю окупаемость, это ключевой аргумент.

В городах со стабильным спросом на аренду это позволяет минимизировать простой и получать ставку заполнения выше средней.

Второй плюс — отсутствие временных рисков, связанных со строительством. Вы знаете, что приобретаете физический актив, который уже проходил эксплуатацию, и можете оценить реальные затраты на содержание.

Кроме того, вторичка позволяет более точно оценить реальный уровень арендных ставок в конкретном районе, учесть сезонность и понять коммерческую составляющую управления жильем.

Риски и минусы

Главное неудобство — более высокая цена за квадратный метр по сравнению со стартовыми предложениями девелоперов. Вторичный рынок часто уже содержит рентабельность владельца на уровне рыночных ожиданий, поэтому потенциал капитального прироста в краткосрочном горизонте будет меньше.

Кроме того, квартира с ремонтом так или иначе потребует обновления: ремонт стареет, коммуникации изнашиваются — это все расходы, которые могут снизить чистый доход.

Еще один риск — скрытые дефекты. Даже тщательный осмотр не всегда раскрывает все проблемы: системы отопления, сантехника, электричество, проблемы с документами (наследство, споры и т. п. ). Наличие острых юридических моментов может усложнить аренду или перепродажу.

И не забывайте, что некоторые арендаторы ведут себя небрежно — страховка от повреждений и политика депозитов должны быть отработаны.

