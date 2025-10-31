В Киеве жилье в 5−10 раз дешевле, чем в столицах ЕС Сегодня 13:00 — Недвижимость

В Киеве жилье в 5−10 раз дешевле, чем в столицах ЕС

В Киеве стоимость квадратного метра нового жилья в 2025 году составляет около $1300. В то время как во многих столицах Европы цены за «квадрат» в 5−10 раз выше.

Об этом сообщает ЛУН.

Цены в Европе

Стоимость квадратного метра нового жилья в выбранных столицах ЕС в 2024 году:

Париж — $12 400;

Люксембург — $12 800;

Лондон — $9 530;

Берлин — $8 300

Копенгаген — $7 600;

Мадрид — $6 900;

Рим — $4 400.

В соседних с Украиной столицах цены на жилье значительно выше. К примеру, в Варшаве квадратный метр стоит около $4 400, в Братиславе — примерно $4 500, а в Бухаресте — $2000 за квадрат.

А что с ценами на жилье в Украине

По данным ЛУН, в октябре 2025 года стоимость квадратного метра жилья была такой:

Киев — $1 300 за м²;

Львов — $1 370;

Одесса и Ужгород — $1 090;

Ровно, Черновцы и Винница — $990;

Луцк — $950;

Ивано-Франковск — $880.

Новые квартиры в прифронтовых регионах стоят дешевле:

в Харькове — $670 за м²;

Запорожье — $570;

Сумах — $620;

Харькове — $670.

В Днепре стоимость нового жилья достигла $1 070 за кв.м.

«Если смотреть на украинские города, то Днепр можно назвать „украинской Анкарой“ — $1070 за м², почти как в столице Турции», — комментируют аналитики ЛУН.

Ранее Finance.ua сообщал , что на вторичке украинского рынка недвижимости аналитики фиксируют настоящие парадоксы: в самых дорогих западных городах страны, Львове и Ужгороде, цены на 1-комнатные квартиры неожиданно просели (за полгода).

Как свидетельствуют подсчеты ЛУН и work.ua, на начало октября жителям Киева нужно в среднем 7,5 года зарплат, чтобы купить однокомнатную квартиру. Во Львове этот показатель составляет 8,1 года, а в Днепре — 4,9 года.

