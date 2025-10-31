0 800 307 555
В Киеве жилье в 5−10 раз дешевле, чем в столицах ЕС

В Киеве стоимость квадратного метра нового жилья в 2025 году составляет около $1300. В то время как во многих столицах Европы цены за «квадрат» в 5−10 раз выше.
Об этом сообщает ЛУН.

Цены в Европе

Стоимость квадратного метра нового жилья в выбранных столицах ЕС в 2024 году:
  • Париж — $12 400;
  • Люксембург — $12 800;
  • Лондон — $9 530;
  • Берлин — $8 300
  • Копенгаген — $7 600;
  • Мадрид — $6 900;
  • Рим — $4 400.
В Киеве жилье в 5−10 раз дешевле, чем в столицах ЕС
В соседних с Украиной столицах цены на жилье значительно выше. К примеру, в Варшаве квадратный метр стоит около $4 400, в Братиславе — примерно $4 500, а в Бухаресте — $2000 за квадрат.

А что с ценами на жилье в Украине

По данным ЛУН, в октябре 2025 года стоимость квадратного метра жилья была такой:
  • Киев — $1 300 за м²;
  • Львов — $1 370;
  • Одесса и Ужгород — $1 090;
  • Ровно, Черновцы и Винница — $990;
  • Луцк — $950;
  • Ивано-Франковск — $880.
Новые квартиры в прифронтовых регионах стоят дешевле:
  • в Харькове — $670 за м²;
  • Запорожье — $570;
  • Сумах — $620;
  • Харькове — $670.
В Днепре стоимость нового жилья достигла $1 070 за кв.м.
«Если смотреть на украинские города, то Днепр можно назвать „украинской Анкарой“ — $1070 за м², почти как в столице Турции», — комментируют аналитики ЛУН.
Ранее Finance.ua сообщал, что на вторичке украинского рынка недвижимости аналитики фиксируют настоящие парадоксы: в самых дорогих западных городах страны, Львове и Ужгороде, цены на 1-комнатные квартиры неожиданно просели (за полгода).
Как свидетельствуют подсчеты ЛУН и work.ua, на начало октября жителям Киева нужно в среднем 7,5 года зарплат, чтобы купить однокомнатную квартиру. Во Львове этот показатель составляет 8,1 года, а в Днепре — 4,9 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
Finance.ua
Finance.ua
Payment systems