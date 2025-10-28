«єОселя» теряет позиции: большинство украинцев выбирают рассрочку от застройщиков Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

Через три года после запуска государственной ипотеки «єОселя» рынок жилья фактически предложил собственную альтернативу — рассрочки от застройщиков. Они стали более гибкими, быстрыми и доступными для большинства граждан, чем государственные программы с ограниченным доступом. В 2025 году рассрочки охватывают 65−90% сделок с новостройками, в то время как государственная ипотека занимает не более 5−15%.

Об этом говорят аналитики группы компаний DIM.

Как развивалась программа «єОселя»

Программа стартовала в октябре 2022 г. с 470 выданными кредитами. В 2023 году произошел взрывной рост — 5855 кредитов (+1145.74%), вызванный высоким спросом льготных категорий (военные, медики, ВПЛ) и активным продвижением. Но в 2024 году рост замедлился до 45.43% (8515 кредитов).

Несмотря на докапитализацию на 20 млрд грн и расширение категорий (IT, молодежь), программа столкнулась с бюрократией — около 70−90% заявок получили отказ. За 9 месяцев 2025 года программа «єОселя» выдала 5406 кредитов, что составляет 63.48% от общего количества кредитов за весь 2024 год, демонстрируя спад на 20.78% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По прогнозам аналитиков, при сохранении среднемесячного темпа (600 кредитов) до конца года количество кредитов составит 7,2−8 тыс., или около 90% от показателей 2024 года. Для восстановления до уровня 2024 требуется упрощение процедур или дополнительное финансирование.

В целом за период действия программы (октябрь 2022 — октябрь 2025) выдано 20 773 кредита на 35 млрд грн. Средняя стоимость приобретенной недвижимости — 2,35 млн грн, средняя стоимость за м 2 . — 39 947 грн, средняя площадь приобретенной недвижимости — 57,4 м 2 , что указывает на ориентацию программы на эконом и комфорт класс.

Где больше всего пользуются «єОселя»

Почти половина всех соглашений по программе «єОселя» (49,7%) приходится на Киев и Киевскую область, где рынок недвижимости остается наиболее ликвидным и с большой концентрацией спроса.

Далее следуют Львовская (6,1%), Ивано-Франковская (4,7%) и Одесская (4,5%) области.

В прифронтовых регионах (Харьковская, Запорожская, Сумская) доля сделок не превышает 1% из-за военных рисков, в частности, вероятности повреждения жилья и усложненного кредитования.

Кто пользуется льготными кредитами

В 2025 году программа «єОселя» значительно расширила круг участников по сравнению с 2022 годом. Льготные кредиты под 3% доступны для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов, ученых, ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших — они составляют 60−70% заявок. Из них 76% - военные и силовики, по 20% - медики и педагоги, 4% - ученые.

Кредиты под 7% предназначены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), IT-специалистов, работников бюджетной сферы, молодых семей до 35 лет и граждан без собственного жилья или с площадью меньше нормы, что составляет 25−30% одобренных заявок. В то же время за весь период действия программы «єОселя» ВПЛ получили лишь 14% кредитов, ветераны — 7%, а другие категории граждан — 79%.

Почему большинство украинцев не могут воспользоваться «єОселя»

Несмотря на расширение программы «єОселя» в 2025 году, она остается недоступной для большинства граждан из-за строгих требований и бюрократии. Только 10−30% заявок одобряют из-за автоматизированного отбора в «Дія» и банках.

Более 70−90% отказов происходит на этапах проверки: заявка в «Дія», несоответствие льготным категориям, ошибки в документах или их неполнота, банк, аккредитация, нотариус, страхование, возраст, официальные доходы, наличие жилья и военные риски (прифронтовые регионы).

Нельготники, в том числе предприниматели и неофициально трудоустроенные, имеют минимальные шансы, что делает программу доступной только для 10−15% потенциальных заемщиков.

Рассрочка как новая финансовая модель

Пока государственная программа «єОселя» остается бюрократической и ограниченной категориями — рынок недвижимости сам создал гибкую альтернативу — рассрочки от застройщиков. За несколько лет они фактически заменили ипотеку как основной способ покупки жилья в новостройках — стали более гибкими, более быстрыми в согласовании и не имеют категорийных барьеров, что делает их ключевым конкурентом государственной ипотеки.

В 2025 году рассрочка от застройщиков охватывает 65−90% сделок с новостройками, тогда как доля госипотек занимает всего 5−15%.

Основные преимущества:

быстрое решение — 1−2 дня без банковских проверок;

гибкие условия — первые взносы от 10−20%, возможность оформления до 5−7 лет;

фиксация цены в гривне, что защищает от инфляции;

маркетинговая конкуренция между застройщиками, где рассрочка стала полноценным заменителем кредита.

Инфографика: DIM

За 9 месяцев 2025 года заключено около 10−15 тысяч сделок по рассрочке, а спрос на рассрочки в комфорт-классе вырос на 30%. Около 40% всех обращений в офисы продаж в этом сегменте касаются именно программ рассрочки.

Чтобы удержать спрос и клиентов, застройщики в 2025 году продлили сроки рассрочек и снизили авансовые платежи. Так, первая десятка лидеров-застройщиков столичного региона предлагает удлиненные программы рассрочки до 5−7 лет, у некоторых есть беспроцентные периоды, под 0%, без скрытых платежей, с возможностью досрочного погашения.

В то же время цены на квартиры с рассрочкой часто выше на 5−10%, что компенсирует застройщику беспроцентное финансирование.

Спрос на долгосрочные программы вырос на 25−30%, особенно в комфорт-классе. Покупатели готовы платить большие ежемесячные платежи для быстрого оформления и отсутствия проверки финансовых дел.

