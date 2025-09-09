«єОселя»: украинцы получили с начала года льготных ипотек на сумму 8,7 млрд грн Сегодня 09:48 — Недвижимость

Как сообщает Министерство экономики Украины, за прошлую неделю выдано 150 ипотек на 292 млн грн.

Под 3% кредиты получили:

военные и работники сектора безопасности — 64.

медики — 9.

педагоги — 5.

ученые — 6З.

На общих условиях под 7% кредиты получили:

граждане, не имеющие жилья — 46

внутренне перемещенные лица — 13

ветераны — 7.

От старта программы в октябре 2022 года выдано 19 585 кредитов на 32,8 млрд грн.

Ранее писали, что государственную ипотечную программу «єОселя» хотят расширить для молодых семей с детьми, предложив снижение ставок. Расширенная «єОселя» должна заработать уже в конце 2025 года-начале 2026 года.

Об этом на пресс-брифинге рассказал председатель правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер.

По его словам, это будет лизинговый продукт для молодых семей с меньшим первым взносом и более низкими ставками. Эти ставки впоследствии должен утвердить Кабинет Министров. С каждым ребенком ставка будет уменьшаться.

базовая ставка для молодой семьи составит условные 9%;

если в семье один ребенок, ставка снижается до 6%;

если два ребенка — до 3%;

если трое и более детей применяется ставка 0%.

Программа «єОселя» является частью государственной политики «Сделано в Украине», направленной на поддержку отечественного производства и стимулирование экономики.

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Днепр», «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

