«єОселя»: украинцы получили с начала года льготных ипотек на сумму 8,7 млрд грн
Как сообщает Министерство экономики Украины, за прошлую неделю выдано 150 ипотек на 292 млн грн.
Под 3% кредиты получили:
- военные и работники сектора безопасности — 64.
- медики — 9.
- педагоги — 5.
- ученые — 6З.
На общих условиях под 7% кредиты получили:
- граждане, не имеющие жилья — 46
- внутренне перемещенные лица — 13
- ветераны — 7.
От старта программы в октябре 2022 года выдано 19 585 кредитов на 32,8 млрд грн.
Ранее писали, что государственную ипотечную программу «єОселя» хотят расширить для молодых семей с детьми, предложив снижение ставок. Расширенная «єОселя» должна заработать уже в конце 2025 года-начале 2026 года.
Об этом на пресс-брифинге рассказал председатель правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер.
По его словам, это будет лизинговый продукт для молодых семей с меньшим первым взносом и более низкими ставками. Эти ставки впоследствии должен утвердить Кабинет Министров. С каждым ребенком ставка будет уменьшаться.
- базовая ставка для молодой семьи составит условные 9%;
- если в семье один ребенок, ставка снижается до 6%;
- если два ребенка — до 3%;
- если трое и более детей применяется ставка 0%.
Программа «єОселя» является частью государственной политики «Сделано в Украине», направленной на поддержку отечественного производства и стимулирование экономики.
В программе принимают участие 10 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Днепр», «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.
