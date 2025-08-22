Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу «єОселя» — Finance.ua

Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу «єОселя» Сегодня 09:32 — Кредит&Депозит

Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу «єОселя»

Государственную ипотечную программу «єОселя» хотят расширить для молодых семей с детьми, предложив снижение ставок. Расширенная «єОселя» должна заработать уже в конце 2025 года-начале 2026 года.

Об этом во время пресс-брифинга рассказал глава правления «Укрфинжилье» Евгений Мецгер, передает ЭП.

«Демографическая проблема в Украине усугубляется. Поэтому мы хотим сделать ипотеку для молодых семей с детьми. Мы хотим создать для семей, которые мотивированы рожать детей, особые условия для покупки квартиры», — подчеркнул Мецгер.

По его словам, это будет лизинговый продукт для молодых семей с меньшим первым взносом и более низкими ставками. Эти ставки впоследствии должен утвердить Кабинет Министров. С каждым ребенком ставка будет уменьшаться.

Как это будет работать:

базовая ставка для молодой семьи составит условные 9%;

если в семье один ребенок, ставка снижается до 6%;

если два ребенка — до 3%;

если трое и более детей — применяется ставка 0%.

В то же время рассматривается и обратный процесс. Если одному ребенку исполнилось 18 лет, то ставку возвращают обратно.

В «Укрфинжилище» также уточнили, что «молодые семьи с детьми» должны оформлять ипотеку как отдельную категорию граждан. То есть нельзя одновременно подаваться на программу и как военный или медик, и как семья с детьми — нужно выбирать.

Также программа не будет распространяться на украинцев, которые уже ранее оформили ипотеку. То есть, с появлением детей, их ставки не снизят.

Напомним, Кабмин принял анонсированный проект постановления по компенсации ВПЛ 70% первого взноса на ипотеку по государственной программе «єОселя». Что нужно знать о компенсации:

средства получат внутренние переселенцы и жители прифронтовых территорий;

компенсация составит 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья);

правительство покроет 70% ежемесячных платежей в течение первого года.

«Укрфинжилье» утвердило План стратегического развития на 2025−2029 годы, предусматривающий масштабирование программы «Еселя» и выдачу 70 тыс. ипотечных кредитов за 5 лет.

По компенсационной модели есть возможность внедрить программу с минимальными ограничениями до возраста жилья (до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений для других городов) и первым взносом от 20% для всех категорий граждан, от 7% для внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

👉 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.