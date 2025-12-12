Когда начнет изменяться доходность депозитов (причины) Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Когда начнет изменяться доходность депозитов (причины)

Долгое затишье на депозитном рынке фиксируют в НБУ. Когда и как финансисты могут начать массово пересматривать свои депозитные предложения для частных вкладчиков, говорится в свежем депозитном обзоре «Минфина». Мы выбрали главное.

В макроэкономическом и монетарном обзоре за декабрь 2025 года НБУ указывает, что «номинальная доходность гривневых инструментов в ноябре почти не изменилась по сравнению с предыдущими месяцами, а незначительные колебания средневзвешенных процентных ставок были обусловлены преимущественно структурными изменениями».

Застывший уровень доходности депозитов обеспечивает стабильный уровень учетной ставки НБУ. Именно ее размер для банков является одним из главных ориентиров при определении доходности вкладов. С начала марта учетная ставка НБУ держится на уровне 15,5% годовых.

Ужесточение монетарной политики стало ответом НБУ на высокий уровень инфляции. С начала года потребительские цены стабильно росли и достигли пика в мае, когда инфляция в годовом исчислении взлетела до 15,9%.

Также здесь следует учитывать, что в декабре на рынок традиционно выбрасываются большие объемы гривны — бюджет перед началом следующего года закрывает расчеты, в том числе и по своим социальным обязательствам.

Высокие депозитные ставки обеспечивают привлекательность вкладов. Часть полученных населением средств может осесть на срочных депозитах и ​​таким образом снизить давление на курс и инфляцию.

Однако уже в начале следующего года Нацбанк может начать снижать учетную ставку, а после этого будут дешеветь и гривневые депозиты.

«Для нас было главной целью сделать так, чтобы произошел инфляционный перелом, и инфляция начала стремиться к стойкому снижению. Четыре месяца мы фиксируем, что инфляция снижается. К концу года Национальный банк планирует, что инфляция достигнет уже однозначных показателей. Но мы одновременно видим и проинфляционные риски, и эти проинфляционные риски для нас сигнализируют, что опасность не миновала, и мы должны быть очень устойчивы в своем убеждении, что пришло время смягчить монетарную политику. Цикл смягчения монетарной политики запланирован Национальным банком на январь месяц, если базовый сценарий будет сохранен», — сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время мероприятия «Диалоги с NV. Бизнес и инвестиции.

Обычно депозитный рынок реагирует на изменение учетной ставки в течение нескольких месяцев. Поэтому при базовом сценарии регулятора снижение доходности вкладов может начаться ближе к весне 2026 года.

На сайте центрального банка опубликован прогнозный уровень учетной ставки, согласно которому в первом квартале она ожидается на уровне 15,1%, во втором — 14,1%, в третьем — 13,2% и в четвертом — 12,7%.

Где искать самые лучшие предложения

11 декабря Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

«На фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности, связанных с будущим международным финансированием, такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики. НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики», — заявили в Нацбанке.

