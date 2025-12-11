Прогноз банкиров: большинство ожидает сохранения учетной ставки НБУ на ближайшем заседании Сегодня 09:44 — Кредит&Депозит

Большинство банкиров прогнозирует, что Национальный банк Украины по итогам заседания 11 декабря сохранит учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина»

«Фактический уровень инфляции остается существенно выше целевого, а неопределенность относительно международного финансирования в 2025 году возросла», — пояснил свое мнение о сохранении ставки заместитель председателя правления — руководитель направления «Риск-менеджмент» А-Банка Олег Трибулкин.

По его словам, положительным фактором после октябрьского заседания стало достижение договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного механизма финансирования (EFF), но усилились и риски из-за атак на энергетическую инфраструктуру, подорожания логистики и внешней неопределенности.

«Изменения учетной ставки на заседании в декабре мы не ожидаем, хотя раньше НБУ рассматривал перспективу ее снижения», — сказал начальник департамента международных рынков и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

По его мнению, проблемы с электроснабжением зимой могут сдерживать снижение инфляционного давления, поэтому обсуждаемое ранее вероятное снижение ставки сейчас выглядит преждевременным.

«Несмотря на благоприятную инфляционную динамику в октябре-ноябре, мы считаем, что НБУ оставит учетную ставку на уровне 15,5%», — отметил главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Он пояснил, что текущее заседание промежуточное и не сопровождается новым макропрогнозом, поэтому регулятор обычно продолжает решения, принятые в соответствии с предыдущим прогнозом. Колодий также отметил, что большинство членов комитета по монетарной политике (КМП) ожидают, что ставку не будут менять, в то время как ключевыми рисками остаются нехватка электроэнергии и неопределенность внешнего финансирования в 2026 году.

Респонденты отмечают, что сохранение проинфляционных рисков и неопределенность в вопросах внешнего финансирования ограничивают возможности смягчения монетарной политики в ближайшее время.

Директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев считает, что в текущих условиях Нацбанк может как сохранить ставку, так и повысить ее на 0,5 процентного пункта (п.п.).

«Ужесточение энергетического террора провоцирует снижение производства и стимулирует рост потребительских цен. Это может стать аргументом для увеличения учетной ставки до 16%», — отметил банкир.

Он пояснил, что энергетические ограничения создают дополнительное давление на гривну, однако НБУ стабилизирует ситуацию благодаря интервенциям и значительному объему международных резервов, которые превышают $54 млрд. Замотаев добавил, что привлекательные ставки по гривневым депозитам способствуют уменьшению спроса на валюту, который в настоящее время превышает 5%.

Справка Finance.ua:

Нацбанк с начала марта 2025 года уже пять заседаний подряд удерживает учетную ставку на уровне 15,5% (последний раз — 23 октября), а до того трижды увеличивал ее с середины декабря 2024-го;

ранее он удерживал ее полгода на уровне 13%, до которого она снизилась с 25% с июля 2023 года в семь этапов.

