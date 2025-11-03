0 800 307 555
ру
В НБУ рассказали, когда ожидать снижения учетной ставки

В октябре правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 15,5%. В то же время в Комитете по монетарной политике (КМП) разошлись в оценках того, когда может начаться ее снижение.
Об этом сообщает НБУ.

Когда возможно снижение ставки

Пять членов КМП считают, что уменьшение ставки следует ожидать не ранее января 2026 года. По их мнению, планы значительных бюджетных расходов в конце года и сложная ситуация в энергетике сужают возможности для смягчения монетарной политики в ближайшее время.
В этот период НБУ должен сохранять «бдительность» и поддерживать привлекательность гривневых инструментов, чтобы удержать стабильность валютного рынка и инфляционных ожиданий.

Другой сценарий

Еще пять участников дискуссии допускают начало снижения ставки уже в конце 2025 года — при условии дальнейшего замедления инфляции и улучшения ожиданий. Один из них подчеркнул, что важным условием также будет согласование новой программы с МВФ и определенность механизма репарационного займа на основе замороженных российских активов.
Прогноз на 2026 год

Хотя мнения по поводу сроков старта цикла снижения разнятся, оценки конечного уровня ставки в 2026 году у участников почти совпадают. Большинство ожидает, что до конца следующего года учетная ставка будет находиться на уровне 12,5−13,5%. Это позволит НБУ сохранять относительно жесткие монетарные условия, поддерживать привлекательность сбережений в гривне и постепенный возврат инфляции к цели 5%.
Лишь один участник обсуждения высказал мнение о возможности более существенного снижения ставки.
Как ранее сообщали эксперты Центра экономической стратегии, базовый сценарий НБУ предусматривает уменьшение учетной ставки в I квартале 2026 года.
Светлана Вышковская
Payment systems