Нацбанк принял решение относительно учетной ставки

Правление Национального банка 23 октября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что, несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

«При таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия», — заявляет регулятор.

Инфляция

Инфляция снижается, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а ожидания не демонстрируют признаки устойчивого улучшения.

Потребительская инфляция замедлилась до 11,9% в сентябре. По оценкам НБУ, такая тенденция продолжалась и в октябре. Хотя темпы роста потребительских цен замедлились с опережением июльского прогноза НБУ, это прежде всего обусловливалось расширением предложения овощей благодаря лучшим, чем в прошлом году, урожаям.

В то же время базовая инфляция снижалась более умеренным темпом (до 11,0% г/г в сентябре). Фундаментальное ценовое давление оставалось устойчивым, в частности, из-за сохранения высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы. В результате темпы роста цен на целый ряд компонентов базовой инфляции снижались медленно (обработанные продукты питания) или не снижались вообще (услуги).

Инфляционные ожидания большинства групп респондентов за последний квартал не улучшились (за исключением банков). Хотя ожидания финансовых аналитиков были относительно близки к прогнозам НБУ, ожидания других групп респондентов остались повышенными. Внимание домохозяйств к теме инфляции возросло, о чем свидетельствовала статистка поисковых запросов в интернете.

Монетарная политика НБУ направлена ​​на снижение инфляции до 5% на горизонте политики.

Замедлению инфляции будут способствовать перенос на потребительские цены эффектов от урожаев нынешних овощей и зерновых, дальнейшее наращивание урожаев, которое допускается прогнозом НБУ, и меры монетарной политики, направленные на поддержание интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка. На прогнозном горизонте также ожидается частичное уменьшение дисбалансов на рынке труда, которое отразится на замедлении темпов роста реальных зарплат и, соответственно, ослаблении давления на расходы предприятий.

В то же время замедление инфляции будут сдерживать дополнительные расходы предприятий на обеспечение бесперебойной работы в условиях энергодефицита и высокие темпы повышения административно регулируемых цен. По прогнозу НБУ, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026 году и до 5% в конце 2027 года.

Жесткие монетарные условия

НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка и привлекательность сбережений в гривне и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5% на горизонте политики.

Учитывая усиление проинфляционных рисков, сохранение учетной ставки на неизменном уровне при текущих условиях целесообразно. Это позволит поддержать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и устойчивость валютного рынка, что важно для достижения ценовой стабильности.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ предполагает, что снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года. В случае реализации и/или усиления рисков для ценовой динамики, в частности, существенного фундаментального инфляционного давления, НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки. Зато ослабление проинфляционных рисков станет сигналом для перехода к циклу смягчения процентной политики.

