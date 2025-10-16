ТОП-10 банков: выросла реальная доходность вкладов в гривне Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

ТОП-10 банков: выросла реальная доходность вкладов в гривне

Реальная доходность вкладов в гривне растет. Это вызвано замедлением инфляции, которая съедает заработки вкладчиков. Сколько платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн?

Об этом говорится в обзоре Минфина.

С начала месяца Украинский индекс ставок по депозитам физлиц в гривне немного вырос . По состоянию на 14 октября он составляет по депозитам:

на 3 месяца — 13,27% годовых (плюс 0,1 п.п.);

на 6 месяцев — 13,83% годовых (плюс 0,1 п.п.);

на 9 месяцев — 13,86% годовых (плюс 0,3 п.п.);

на 12 месяцев — 13,68% годовых (плюс 0,12 п.п.).

В то же время, реальная доходность депозитов растет вместе с замедлением инфляции. Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% по сравнению с 13,2% в августе.

На сегодняшний день депозит в год можно разместить по ставке 16,9% годовых (наивысшую доходность на рынке предлагает Асвио банк). Учитывая 23% налога на полученный от вклада доход (18% - НДФЛ, 5% - военный сбор), «чистая» ставка составит 13,03% годовых при инфляции 11,9%.

Высокую доходность по вкладам на 12 месяцев в этой группе предлагают Асвио банк, который платит по таким вкладам 16,9% годовых, Традиционно самые привлекательные ставки предлагают небольшие банки.в этой группе предлагают Асвио банк, который платит по таким вкладам 16,9% годовых, Украинский капитал (16,5% годовых) и Бизбанк (16,45% годовых).

Самые высокие ставки по депозитам на 9 месяцев: Асвио банк (16,85% годовых), Кредитвест Банк и : Асвио банк (16,85% годовых), Кредитвест Банк и Альтбанк (16,5% годовых).

Лучшие предложения по ставкам депозитов в гривне на 6 месяцев у таких банков: у таких банков: Кредитвест Банк и Альтбанк (17% годовых), Кристаллбанк (16,9% годовых).

Самые высокие ставки по депозитам на 3 месяца предлагают: Кристаллбанк и Юнекс банк (17% годовых), а также Асвио банк и Кредитвест Банк (16,75% годовых).

Напомним, в начале октября для украинцев открылся один из самых благоприятных периодов размещения гривневых депозитов, как отмечают банкиры. Валютный рынок остается стабильным, а экономические факторы не создают существенных рисков. Это формирует уникальное окно возможностей для вкладчиков.

Ранее говорилось , что в течение следующих трех лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц сосредоточится на том, чтобы украинская система гарантирования максимально отвечала нормам ЕС. В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы к европейским показателям. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

Напомним, что под матрасом ваши деньги тихо обесцениваются, а могли бы работать и приносить доход. Депозит — простой, доступный и надежный способ сохранить средства и заработать первые проценты. Это идеальный старт для тех, кто хочет научиться приумножать деньги без лишнего риска.

Однако очень важно сделать этот первый шаг правильно и выбрать самое лучшее предложение. Со ссылкой на статью Finance.ua делимся 6 простыми правилами, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.