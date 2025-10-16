Кредитование бизнеса: какие риски существуют после окончания войны Сегодня 13:03 — Кредит&Депозит

Кредитование бизнеса: какие риски существуют после окончания войны

Министерство экономики оценивает номинальный ВВП Украины в 2025 году примерно в 9 трлн гривен или чуть более 200 млрд долларов, если курс валюты до конца года не возрастет.

Вместе с тем украинская банковская система довольно небольшая — активы банков составляют 3 трлн гривен.

Ориентировочно менее 40% отношения активов банковской системы к ВВП много это или мало? Этот вопрос обсудили эксперты банковской сферы Украины во время проходящего сегодня 16 октября Киевского международного экономического форума

Как отметила заместитель председателя правления Сенс Банка Елена Зубченко, если говорить в мировых значениях, то не всегда увеличение кредитования ведет к экономическому росту. Сейчас в Украине объем банковских кредитов в ВВП составил 14% - это исторический минимум. Если сравнивать с довоенным уровнем, то в 2022 году показатель был на уровне 19%.

Если сравнить с другими странами: Польша 22,9%, Чехия 30,9%, Австрия 43,9%, Германия 49,9%, Дания 85,2%.

«Я поинтересовалась и оказалось, что на примере Великобритании — когда у них росли кредиты в ВВП, экономика не росла. На самом деле очень важно, чтобы кредиты, которые мы выдавали, могли платить и возвращать. Потому что мы говорим, что должно увеличивать кредитование… В прошлом году мы говорили об энергоэффективности — все банки пытались давать деньги на энергоэффективность, но когда пошли в регионы, то поняли, что не все готовы брать эти кредиты — потому что они не знают, как их отдавать», — отметила Зубченко.

По ее словам, даже со льготными процентами от банков бизнес не всегда понимает, будет ли у него возможность отдавать эти кредиты даже со ставкой 5%.

заместитель председателя правления ПриватБанка Лариса Чернышева. О значительном изменении доли кредитов бизнеса в балансе одного из крупнейших банков Украины рассказала

«Доля кредитов бизнеса очень изменилась с начала войны — изменился профиль бизнеса в ПриватБанке. Если до начала войны ПриватБанк чувствовал себя очень комфортно в секторе кредитования розничных клиентов и был малозаметен в сегменте кредитования бизнес-клиентов, то сегодня мы выросли до одного из лидеров этого рынка», — отметила банкир.

Как отметила Чернышева, за период войны кредитный портфель бизнес-клиентов ПриватБанка вырос почти в три раза и сейчас составляет 50 млрд грн. Каждый день Приват выдает 160 млн грн новых кредитов.

«Уже в апреле 2022 года мы возобновили кредитование — это было очень непростое решение, я могу сказать это как человек, который на тот момент отвечал за качество кредитного портфеля, занимая должность главного риск-менеджера. Но мы нашли способ, как сбалансировать потребности бизнеса и нашу ответственность как руководство за надежность и устойчивость банка. И в 2022 году мы выдали 24 млрд грн кредитов», — рассказала Чернышева.

Что будет с кредитованием после окончания войны

Зампред правления ПриватБанка напомнила, что потребность Украины в восстановлении оценивается в 500 млрд долларов и это огромная цифра для Украины, потому что за прошлый год ВВП оценивалось в 190 млрд долларов. По ее прогнозам, очевидно, что банки будут играть значительную роль в восстановлении.

Чернышева прогнозирует, что после того, как закончится война, Украину ждет волна нового предпринимательства:

люди будут возвращаться с фронта и открывать новые бизнесы;

будет стабилизироваться макроситуация;

замедлится инфляция;

снизятся ставки — кредиты станут доступнее для бизнеса.

В чем здесь есть риски

«Не смотрим на эту историю только сквозь розовые очки. Давайте признаем, что этот путь будет очень нелегким, и банковская система столкнется с теми рисками, которых она до сих пор еще не знала», — отмечает Чернышева.

Банкир утверждает, что риски будут заключаться в том, что новые бизнесы, которые будут открываться и нуждаться в финансировании, не будут иметь кредитных историй.

Также, скорее всего, не будет залога и они не смогут продемонстрировать стабильные потоки денежных средств для того, чтобы банки смогли комфортно их кредитовать.

По словам эксперта, банковская система должна решать эти проблемы, в частности такими способами:

через программы грантового кредитования;

через программу разделения рисков;

через сотрудничество с международными финансовыми организациями с тем, чтобы сбалансировать потребность финансировать восстановление и обеспечить стабильность финансовой системы.

Позиция Нацбанка

Как рассказал заместитель главы Нацбанка Украины Алексей Шабан, НБУ уже более 10 лет проводит политику баланса между стабильностью и ростом.

«То, что мы делаем в течение активного вторжения сейчас — это пошаговое движение с соблюдением баланса между обеспечением финансовой стабильности и закладкой почвы под рост», — говорит Шабан.

Он заявил, что даже за эти последние два с половиной года регулятор уже видит, что рост есть:

за восемь месяцев 2025 года чистые активы банковской системы выросли на 4% - по структуре этот рост произошел путем кредитования;

чистый гривневый кредитный портфель в августе показал рост — 33,7% год к году. При этом все банки увеличивают объемы кредитования.

«Вспомним, что происходило даже в 2014—2017 году, когда не было полномасштабного вторжения — геополитическая ситуация была более спокойной. Тогда были нормативы капитала, но банки их либо формально выполняли, либо исправляли отчетность. Надзор за соблюдением выполнения нормативов был тоже не так эффективен. Когда начался кризис в 2014 году, 103 банка ушли с рынка — именно из-за своей неплатежеспособности.

Мы изучили этот урок вместе с банковской системой и начали работать для того, чтобы сделать ее систему стабильной… Сейчас, несмотря на широкомасштабное вторжение, несмотря на сокращение, разрушение бизнесов — банковская система остается стабильной, а кредитование растет", — подытожил Шабан.

Замглавы НБУ напомнил также о работе над и имплементацией европейских требований к банковским нормативам.

«Сейчас, по оценкам, соответствие украинских требований украинского законодательства Европейскому на уровне 77%. В ближайшее время мы сможем получить от Еврокомиссии соответствующие выводы о том, что наша регуляция соответствует европейской. Это создаст дополнительные возможности для привлечения украинских банков с европейским капиталом к ​​гривневому кредитованию», — отмечает Шабан.

