Всемирный банк оставил прогноз по росту украинской экономики по итогам этого года на уровне 2%.

Но ухудшил ожидание на 2026 год — плюс 2,2%, что на 3,2% хуже по сравнению с июньским прогнозом.

Об этом говорится в осеннем прогнозе Банка , опубликованном 7 октября.

По сравнению с июньским прогнозом оставил рост экономики Украины по итогам года на уровне 2%.

В то же время Банк откорректировал свой прогноз по росту ВВП Украины в течение следующих двух лет.

Всемирный банк оценивает, что экономика Украины вырастет по итогам 2026 года на 2,2% (что на 3,2% хуже по сравнению с прогнозом в июне) и увеличится на 5% в 2027 году (что на 0,5% лучше, чем в прогнозе в июне).

Напомним, во втором квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Для сравнения: в первом квартале реальный рост ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.

$140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной. В то же время Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. Год назад 1 день войны стоил украинскому бюджетумлн каждый день. В то же время в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.

