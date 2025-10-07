Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
Всемирный банк оставил прогноз по росту украинской экономики по итогам этого года на уровне 2%.
Но ухудшил ожидание на 2026 год — плюс 2,2%, что на 3,2% хуже по сравнению с июньским прогнозом.
Об этом говорится в осеннем прогнозе Банка, опубликованном 7 октября.
Читайте также
По сравнению с июньским прогнозом оставил рост экономики Украины по итогам года на уровне 2%.
В то же время Банк откорректировал свой прогноз по росту ВВП Украины в течение следующих двух лет.
Всемирный банк оценивает, что экономика Украины вырастет по итогам 2026 года на 2,2% (что на 3,2% хуже по сравнению с прогнозом в июне) и увеличится на 5% в 2027 году (что на 0,5% лучше, чем в прогнозе в июне).
Напомним, во втором квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Для сравнения: в первом квартале реальный рост ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.
В то же время Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. Год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Зарплаты и дроны: Свириденко рассказала, как Минобороны распределит 300 млрд грн
В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали
Президент: Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без