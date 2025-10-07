0 800 307 555
ру
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год

Казна и Политика
48
Всемирный банк оставил прогноз по росту украинской экономики по итогам этого года на уровне 2%.
Но ухудшил ожидание на 2026 год — плюс 2,2%, что на 3,2% хуже по сравнению с июньским прогнозом.
Об этом говорится в осеннем прогнозе Банка, опубликованном 7 октября.
По сравнению с июньским прогнозом оставил рост экономики Украины по итогам года на уровне 2%.
В то же время Банк откорректировал свой прогноз по росту ВВП Украины в течение следующих двух лет.
Всемирный банк оценивает, что экономика Украины вырастет по итогам 2026 года на 2,2% (что на 3,2% хуже по сравнению с прогнозом в июне) и увеличится на 5% в 2027 году (что на 0,5% лучше, чем в прогнозе в июне).
Напомним, во втором квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Для сравнения: в первом квартале реальный рост ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.
В то же время Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. Год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.
