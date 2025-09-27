0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% — данные Госстата

Казна и Политика
2
Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% — данные Госстата
Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% — данные Госстата
Во втором квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Для сравнения: в первом квартале реальный рост ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.
Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% — данные Госстата
Ранее Национальный банк Украины пересмотрел прогнозы экономического роста:
  • на 2025 год — до 3,1% (вместо 3,6%);
  • на 2026 год — до 3,7% (вместо 4,0%);
  • на 2027 год — до 3,9% (вместо 4,2%).
Международные организации также снизили свои оценки: МВФ ожидает рост ВВП в 2025 году на уровне 2−3%, ЕБРР — 3,5% (по сравнению с 4,7%), Всемирный банк — 2% (по сравнению с 6,5%).
Проект государственного бюджета Украины на 2025 год базируется на прогнозе роста ВВП в 2,7%.
Напомним, прогноз Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) совместно с German Economic Team (GET) предполагает, что в 2025 году ВВП Украины вырастет на 2%, а в 2026-м — на 2,8%. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,9% и 3,2% соответственно.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems