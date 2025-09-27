Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% — данные Госстата Сегодня 08:09 — Казна и Политика

Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% — данные Госстата

Во втором квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Для сравнения: в первом квартале реальный рост ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.

Ранее Национальный банк Украины пересмотрел прогнозы экономического роста:

на 2025 год — до 3,1% (вместо 3,6%);

на 2026 год — до 3,7% (вместо 4,0%);

на 2027 год — до 3,9% (вместо 4,2%).

Международные организации также снизили свои оценки: МВФ ожидает рост ВВП в 2025 году на уровне 2−3%, ЕБРР — 3,5% (по сравнению с 4,7%), Всемирный банк — 2% (по сравнению с 6,5%).

Проект государственного бюджета Украины на 2025 год базируется на прогнозе роста ВВП в 2,7%.

Напомним, прогноз Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) совместно с German Economic Team (GET) предполагает , что в 2025 году ВВП Украины вырастет на 2%, а в 2026-м — на 2,8%. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,9% и 3,2% соответственно.

