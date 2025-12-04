0 800 307 555
ру
Украинцы берут меньше «займов до зарплаты», но на суммы больше

Кредит&Депозит
21
Украинцы берут меньше микрокредитов, однако средние суммы займов растут, как и общий долг перед МФО.
Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько микрокредитов взяли за третий квартал

В целом с начала года микрокредиты брали более 6 млн раз, а общая сумма займов превысила 40 млрд грн.
Как свидетельствует обнародованная статистика, за третий квартал украинцы оформили более 2 млн микрокредитов. По сравнению с предыдущим кварталом количество займов уменьшилось примерно на 2%. За последние три месяца у микрофинансовых организаций одолжили более 13,7 млрд грн.
Средний чек растет, как и задолженность

Несмотря на незначительное снижение количества займов, средняя сумма микрокредита продолжает увеличиваться:
  • сейчас у МФО в среднем одалживают 6 417 грн;
  • для сравнения, в начале года средняя сумма составила 5773 грн.
Также аналитики указывают, что украинцы возвращают микрозаймы хуже, чем берут. С начала года общая сумма задолженности выросла на четверть и достигла 25,15 млрд грн.
Топ-3 МФО по доходам: кто зарабатывает больше всего

Опендатабот проанализировал финансовую отчетность микрофинансовых организаций, которые уже обнародовали свои данные, и составил рейтинг топ-3 МФО страны по доходу.
Лидеры по итогам трех кварталов 2025 года:
  • 1 место — Укр Кредит Финанс (CreditKasa). Доход — 2,4 млрд грн. Для сравнения, за весь прошлый год компания получила 4,2 млрд грн.
  • 2 место — CreditPlus (Авентус Украина). Доход — 1,67 млрд грн.
  • 3 место — ШвидкоГроші (Потребительский Центр). Доход — 1,63 млрд грн за три квартала текущего года.
Ранее мы рассказывали, на что следует обращать внимание при оформлении потребительского кредита, как избежать переплат по кредиту и что могут предложить банки клиентам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Рассчитывайте на
