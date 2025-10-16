В НБУ рассказали, что происходит с экономикой страны Сегодня 11:00 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, что происходит с экономикой страны

Во 2 квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 0,7% в годовом измерении (г/г), а по сравнению с предыдущим кварталом — на 0,2% в сезонно скорректированном измерении.

Об этом сообщает Нацбанк.

Темпы роста экономики в годовом измерении замедлились по сравнению с I кварталом 2025 года (0,9% г/г). Об этом свидетельствуют развернутые показатели, опубликованные Государственной службой статистики.

Что сдерживает рост экономики

Последствия полномасштабной войны: утрата людей, территорий, производственных мощностей и инфраструктуры.

Значительный вклад в замедление восстановления во ІІ квартале также внесло сокращение показателей сельского хозяйства.

Фактические темпы роста реального ВВП оказались ниже оценки Национального банка, обнародованной в Инфляционном отчете за июль 2025 года (1,1% г/г) прежде всего из-за существенного влияния негативных погодных условий на сроки созревания с/х культур и сбора урожаев, часть из которых перенеслась на следующие кварталы.

Восстановление экономики

Частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад в рост реального ВВП во ІІ квартале 2025 года (5,5 п. п.). Рост конечных потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9,0% г/г (с 1,6% г/г в I квартале).

Во 2 полугодии восстановление экономики продолжится.

Этому будет способствовать активизация сбора урожаев, устойчивый внутренний спрос и увеличение фискальных стимулов на фоне расширения расходов бюджета. В то же время ухудшение ситуации с безопасностью и усиление обстрелов инфраструктуры в последние месяцы будут сдерживать рост экономики.

Напомним, МВФ сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%.

ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%,

в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.

Это отвечает базовому сценарию МВФ, по которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года.

Также Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года.

