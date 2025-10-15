0 800 307 555
ру
МВФ дал прогноз курса доллара в Украине до 2030 года (инфографика)

Валюта
70
Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.
Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.
Рост экономики

МВФ сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%.
  • ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%,
  • в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.
Это отвечает базовому сценарию МВФ, по которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года.
Ранее финтехэкспертк, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала, что благодаря политике Нацбанка, международной финансовой поддержке и значительным валютным поступлениям от экспорта гривна остается относительно стабильной. Валютный курс в 2026 году будет постепенно расти. Резких скачков ожидать не стоит, но в то же время нужно быть готовым, что валюта будет дорожать.
«Мы видим, что в последние годы доллар держится в диапазоне, который регулируется Нацбанком искусственно. Такая необходимость связана с войной. В следующем году следует ожидать умеренной девальвации гривны. Курс будет колебаться до 48 гривен за доллар», — отметила Елена Соседка.
В то же время финансовые эксперты рассказали, что сейчас выгоднее: переводить сбережения в валюту, продавать ее или вкладываться в другие финансовые инструменты.

Справка Finance.ua:

  • Почему украинцы снова полюбили валютную наличность, свое мнение высказал эксперт.
  • Октябрь традиционно является одним из самых динамичных месяцев для валютного рынка, и 2025 год не станет исключением. На движение курса гривны будет влиять целый ряд факторов как внутренних, так и внешних. Их влияние может проявляться по-разному: от синергии нескольких факторов до отдельных точечных эффектов в зависимости от экономических тенденций и геополитических событий. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
