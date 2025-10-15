МВФ дал прогноз курса доллара в Украине до 2030 года (инфографика) Сегодня 16:56 — Валюта

МВФ дал прогноз курса доллара в Украине до 2030 года (инфографика)

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз World Economic Outlook (WEO ) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.

Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.

Рост экономики

МВФ сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%.

ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%,

в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.

Это отвечает базовому сценарию МВФ, по которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года.

Ранее финтехэкспертк, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала , что благодаря политике Нацбанка, международной финансовой поддержке и значительным валютным поступлениям от экспорта гривна остается относительно стабильной. Валютный курс в 2026 году будет постепенно расти. Резких скачков ожидать не стоит, но в то же время нужно быть готовым, что валюта будет дорожать.

«Мы видим, что в последние годы доллар держится в диапазоне, который регулируется Нацбанком искусственно. Такая необходимость связана с войной. В следующем году следует ожидать умеренной девальвации гривны. Курс будет колебаться до 48 гривен за доллар», — отметила Елена Соседка.

В то же время финансовые эксперты рассказали, что сейчас выгоднее: переводить сбережения в валюту, продавать ее или вкладываться в другие финансовые инструменты.

