В МВФ назвали условия для новой программы с Украиной
Украина и МВФ начали обсуждать параметры новой программы. Решение будет зависеть от договоренностей по реформам и финансированию.
Об этом сообщила директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ходе брифинга, передает РБК-Украина.
По ее словам, для заключения нового соглашения необходимы договоренности по реформам, которые готовы внедрить украинские власти, а также гарантии достаточного финансирования. Это будет включать как ресурсы самого МВФ, так и поддержку международных партнеров.
Козак пояснила, что после достижения договоренностей на уровне экспертов и подтверждения финансирования программа будет вынесена на рассмотрение Совета директоров фонда. Она напомнила, что на прошлой неделе в Нью-Йорке прошла встреча управляющего директора МВФ с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждали экономическую ситуацию, планы реформ и дальнейшую поддержку Украины.
Представитель МВФ отметила, что детали относительно объемов финансирования и формата программы пока обсуждаются. «Я не могу сейчас поделиться подробностями, но мы будем информировать по мере их появления», — сказала она.
Действующая программа МВФ из Украины на 2023−2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров.
Напомним, ранее мы уже писали, что Украина передала миссии Международного валютного фонда письмо с запросом о новой программе сотрудничества. Премьер-министр Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с просьбой о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в следующие несколько лет.
Международный валютный фонд считает, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценки правительства в Киеве на целых 20 миллиардов долларов, именно тогда, когда должны начаться переговоры по новому пакету помощи.
Международный валютный фонд убедил правительство Украины существенно увеличить прогноз относительно дополнительного финансирования, которое потребуется стране до конца 2027 года в условиях затяжной войны с россией. Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в 38 млрд. долларов. Однако после консультаций с МВФ эта цифра выросла примерно до 65 млрд. долларов.
