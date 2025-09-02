В НБУ объяснили, почему Украине может понадобиться новая программа с МВФ — Finance.ua
В НБУ объяснили, почему Украине может понадобиться новая программа с МВФ

Казна и Политика
13
Продолжительные высокие риски безопасности и значительные оборонные расходы в 2026 году осложняют девятый пересмотр действующей программы EFF сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Это связано с особенностями формата таких программ. В то же время новая программа с более длинным горизонтом планирования имеет гораздо больше шансов отвечать внутренним критериям МВФ.
Таким мнением поделился первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.
«Если говорить о какой-либо перспективе следующих лет, эта программа должна больше фокусироваться на создании условий для восстановления экономики с мощным евроинтеграционным фокусом», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он подчеркнул, что в финансовом секторе реализуются амбициозные планы по созданию инфраструктуры финансовых рынков, которые должны стать фундаментом дальнейшего экономического восстановления.

Что будет в новой программе

По его мнению, потенциальная новая программа станет логическим продолжением нынешней и по-прежнему сосредоточится на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.
Кроме того, она должна помочь консолидировать ресурсы международных партнеров для покрытия дефицита бюджета и финансирования оборонных нужд.
Николайчук также отметил важность сохранить программу как составляющую более широкого финансового пакета с участием международных партнеров, где МВФ традиционно играет ведущую роль в координации усилий.
Напомним, в конце июня, после восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, девятый и десятый просмотры, запланированные соответственно на август и декабрь 2025 года, были объединены в один. Его проведение ожидается в четвертом квартале 2025 года.
Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный 21 августа сообщил, что миссия МВФ в ближайшие недели посетит Киев, чтобы оценить потребность в новой программе и подготовить почву для девятого пересмотра.
