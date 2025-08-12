Новая программа с МВФ: зачем она нужна Украине и какими будут условия — Finance.ua

Новая программа с МВФ: зачем она нужна Украине и какими будут условия Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Новая программа с МВФ: зачем она нужна Украине и какими будут условия

Украина планирует представить Международному валютному фонду предложения по составлению новой программы финансовой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с процессом сотрудничества Украины с МВФ.

Собеседник издания отметил, что в конце августа будет работать миссия МВФ. В рамках этого диалога будет обсуждаться вопрос либо о пересмотре программы в декабре, либо о составлении новой программы.

«Эту миссию можно считать рабочей, поскольку ее задачей будет не подготовка программы к пересмотру и получение очередного транша, а анализ бюджетного процесса», — отметил он.

Проект бюджета на 2026 год Кабмин должен подать в Раду до 15 сентября, и документ необходимо согласовать с МВФ.

В конце прошлого года МВФ увеличил финансирование Украины на 880 млн долларов и количество траншей с 2 до 4 — в марте, июне, августе и декабре.

Но в июне во время восьмого пересмотра программы по просьбе украинской стороны осенний транш был присоединен к зимнему с выделением после пересмотра программы в декабре.

Таким образом, в конце года Украина при выполнении всех условий сможет получить 1,5 млрд долларов очередного транша по действующей программе или составить новую. Украинская сторона собирается к октябрю подготовить такую программу для того, чтобы в декабре она была утверждена советом директоров МВФ. И при таком раскладе следующий транш будет первым по новой программе.

Зачем нужна новая программа

Необходимость новой программы с МВФ вызвана большой вероятностью продолжения войны в Украине, что потребует увеличения расходов, отметил в интервью РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный . Действующая программа на 15,6 млрд долларов, составленная в 2023 году, завершается в первом квартале 2027 года.

«Значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении. К сожалению, действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну. Украина, ее гражданская инфраструктура и население все чаще и интенсивнее подвергаются обстрелам. Как следствие, формат действующей программы уже не до конца отвечает потребностям сегодняшнего дня», — заявил Пышный.

Если война будет затягиваться, потребность финансирования увеличится. На следующий год необходимость внешней помощи оценивается в 35 млрд долларов, но пока подтверждено лишь 22 млрд из этой суммы.

Пока что по базовому сценарию у Украины есть и ресурсы, и заверения партнеров о выделении помощи. Но при негативном сценарии финансирования по программе не хватит, учитывая, что ее действие заканчивается менее чем через 1,5 года, и объемы траншей к концу программы существенно снижаются.

При новой программе обычно первый транш достаточно большой. В 2023 году сразу после утверждения программы EFF он был в размере 2,7 млрд долларов. Затем транши в основном составляли менее 1 млрд долларов.

Ключевая причина для запуска новой программы МВФ — это более реалистичная оценка перспектив завершения войны и перспектив уменьшения рисков безопасности, отметили в комментарии изданию аналитики группы ICU.

Текущий базовый сценарий МВФ на 2026 год по сути предполагает резкое улучшение экономической ситуации, в частности сокращение дефицита бюджета вдвое и значительное снижение внешних дисбалансов (без учета внешней помощи).

«Однако сейчас все больше становится очевидным, что такие предположения слишком оптимистичны. С большой вероятностью развитие событий в следующем году будет ближе к текущему неблагоприятному, чем базовому сценарию программы МВФ. Это значит, что экономика потребует значительно большего внешнего финансирования, чем предусмотрено текущей программой», — говорится в комментарии компании для РБК-Украина.

Эксперты ICU считают, что в ближайшие месяцы МВФ и Украина будут в поисках дополнительного финансирования от иностранных правительств.

Параметры программы

На сегодняшний день окончательных параметров программы и сроков ее действия нет. «Сейчас происходит формирование позиционной рамки и направлений новой программы, которая может прийти на замену имеющейся сейчас», — сказал Пышный.

По информации источников издания, обсуждается вариант, аналогичный действующей программе EFF, заключенной в 2023 году. То есть срок действия — 3 года и общая сумма 15−16 млрд долларов. «Я не думаю, что новая программа будет сильно отличаться от действующей. Не думаю, что параметры будут отличаться», — сказал собеседник.

Условия новой программы

Условия программы будут обсуждаться в течение осени, но уже сейчас можно предположить, что практически все условия, еще не выполненные в действующей программе, перейдут в новую. «Обычная практика МВФ — переносить невыполненные условия из старых программ в новую», — сказал собеседник издания.

В группе ICU предполагают, что с большой вероятностью будут обсуждаться вопросы повышения ставок отдельных налогов. Следует напомнить, что во время пересмотров действующей программы обсуждались вопросы повышения НДС.

«Однако финальный сценарий будет все же зависеть от дополнительных объемов помощи, о которых удастся договориться с партнерами. Повышение налогов — это сценарий, которого при определенных благоприятных условиях можно избежать», — считают в ICU.

Есть также вероятность усиления внимания к блоку антикоррупционных реформ, особенно после попыток изменить закон о работе САП и НАБУ и торможения процесса назначения главы БЭБ.

Кроме того, депутаты подали в Раду законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований (ГБР). Один из инициаторов законопроекта нардеп Ярослав Железняк уже заявил, что будет добиваться внесения условия о перезапуске работы ГБР в программу МВФ, а также программу поддержки от ЕС Ukraine Facility.

