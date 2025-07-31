Задержки с реформами могут осложнить получение помощи от ЕС и МВФ — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Задержки с реформами могут осложнить получение помощи от ЕС и МВФ — Reuters

Казна и Политика
22
Задержки с реформами могут осложнить получение помощи от ЕС и МВФ — Reuters
Задержки с реформами могут осложнить получение помощи от ЕС и МВФ — Reuters
Финансовые потребности Украины в 2026 году могут существенно возрасти, если россия продолжит активные боевые действия, а правительство не выполнит ключевые требования международных кредиторов, касающихся реформ.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на экономистов и аналитические центры.
Большую часть доходов государство направляет на сектор обороны, а социальные и гуманитарные расходы преимущественно финансируются за счет международной помощи. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Украина получила более 139 млрд долларов внешнего финансирования.
Читайте также
Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что сейчас подтверждена лишь треть от необходимых 65 млрд долларов на 2026 и 2027 годы. Переговоры по остальным продолжаются.
Опрос, проведенный Центром экономических исследований, показал, что в 2026 году Украине потребуется от $39 до $58 миллиардов внешнего финансирования.
В исследовании аналитической компании ICU отмечается, что правительство сейчас ищет $10−15 миллиардов, кроме обещанной международной помощи.
Читайте также
Ключевые договоренности с партнерами по реформе правосудия и борьбе с коррупцией были нарушены. В частности, правительство не выполнило ряд обязательств относительно назначения судей, руководителей антикоррупционных органов и реформирования управления национализированными активами.
Эти промедления, а также попытки усилить контроль над антикоррупционными структурами вызвали критику со стороны ЕС и стали причиной массовых протестов. После этого президент Владимир Зеленский подал в парламент новый законопроект, который должен восстановить независимость соответствующих институтов.
Однако, по словам экспертов, репутационные потери уже ощутимы. Аналитик Oxford Economics Евгения Слепцова отметила, что в будущем помощь от партнеров, вероятно, будет предоставляться с задержками и под более тщательным контролем.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems