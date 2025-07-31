Задержки с реформами могут осложнить получение помощи от ЕС и МВФ — Reuters Сегодня 13:32 — Казна и Политика

Задержки с реформами могут осложнить получение помощи от ЕС и МВФ — Reuters

Финансовые потребности Украины в 2026 году могут существенно возрасти, если россия продолжит активные боевые действия, а правительство не выполнит ключевые требования международных кредиторов, касающихся реформ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на экономистов и аналитические центры.

Большую часть доходов государство направляет на сектор обороны, а социальные и гуманитарные расходы преимущественно финансируются за счет международной помощи. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Украина получила более 139 млрд долларов внешнего финансирования.

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Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что сейчас подтверждена лишь треть от необходимых 65 млрд долларов на 2026 и 2027 годы. Переговоры по остальным продолжаются.

Опрос, проведенный Центром экономических исследований, показал, что в 2026 году Украине потребуется от $39 до $58 миллиардов внешнего финансирования.

В исследовании аналитической компании ICU отмечается, что правительство сейчас ищет $10−15 миллиардов, кроме обещанной международной помощи.

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Ключевые договоренности с партнерами по реформе правосудия и борьбе с коррупцией были нарушены. В частности, правительство не выполнило ряд обязательств относительно назначения судей, руководителей антикоррупционных органов и реформирования управления национализированными активами.

Эти промедления, а также попытки усилить контроль над антикоррупционными структурами вызвали критику со стороны ЕС и стали причиной массовых протестов. После этого президент Владимир Зеленский подал в парламент новый законопроект, который должен восстановить независимость соответствующих институтов.

Однако, по словам экспертов, репутационные потери уже ощутимы. Аналитик Oxford Economics Евгения Слепцова отметила, что в будущем помощь от партнеров, вероятно, будет предоставляться с задержками и под более тщательным контролем.

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