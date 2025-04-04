МВФ расширяет техническую поддержку экономических реформ в Украине — Finance.ua

МВФ расширяет техническую поддержку экономических реформ в Украине
Международный валютный фонд расширяет техническую поддержку украинских властей в ключевых экономических и финансовых реформах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
3 апреля в Киеве состоялось заседание Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины (Ukraine Capacity Development Fund — UCDF), администрируемого МВФ. Участники обсудили годовые результаты работы Фонда, а также приоритетные шаги по дальнейшей работе.
«С момента основания UCDF Министерство финансов получило техническую поддержку в важных для бюджетной системы сферах, включая помощь в разработке и имплементации Национальной стратегии доходов, реформу налогового администрирования, управление государственными финансами, среднесрочное бюджетное планирование, а также оценку и управление фискальными рисками. Эти достижения позволяют увеличивать доходы госбюджета, обеспечивать предсказуемость налоговой политики и существенно улучшают бюджетное планирование», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В годовом отчете отмечена приверженность Украины повестке реформ. Также эксперты МВФ отметили эффективность мобилизации внутренних финансовых ресурсов и управление бюджетными рисками, несмотря на сложные внешние условия.
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Относительно внедрения технических рекомендаций Фонд признает качественную работу украинской власти в сферах налогового администрирования, управления государственными финансами и бюджетного планирования.
Министр финансов отметил, что сочетание ведущих практик и глубокого понимания потребностей Украины делают техническую помощь Фонду особенно полезной для обеспечения макрофинансовой стабильности как сегодня, так и для послевоенного восстановления.
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Важно, что задачи в рамках Фонда согласуются с реформами в рамках программы EFF. Это позволяет более эффективно реализовывать финансовую программу сотрудничества. Украина уже прошла семь пересмотров EFF, это рекордный показатель.
В 5-летней перспективе целевой бюджет Фонда развития потенциала Украины составляет 65 млн долларов США. По состоянию на сегодняшний день взносы доноров составляют 36 млн долларов США. Доноры: Нидерланды, Канада, Швейцария, Словакия, Европейская Комиссия, Латвия, Ирландия, Польша, Япония, Литва, Финляндия.
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