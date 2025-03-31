Украина создаст финансовый буфер $10,1 млрд за счет ERA на случай негативного сценария — программа с МВФ Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Украина создаст финансовый буфер $10,1 млрд за счет ERA на случай негативного сценария — программа с МВФ

Украина разделит на три части внешнее финансирование от стран G7 по механизму ERA, выделяемому за счет замороженных российских активов, в том числе планируется создание финансового буфера в размере $10,1 млрд на случай негативного сценария.

Об этом идет речь в материалах обновленной программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ).

«Органы власти взяли на себя следующие обязательства: одна часть будет выделена на бюджетное финансирование в текущем году, другая часть — на предварительное финансирование дефицита будущего года, а третья часть составит условное финансирование для негативного сценария», — отмечают представители МВФ в документе, опубликованном на сайте Фонда.

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Согласно ему в программу закладывается получение по механизму ERA $44,1 млрд в период до первого квартала 2027 года (включая последний квартал действия программы EFF) при общем объявленном его объеме $50 млрд. Из этой суммы в прошлом году было получено $1 млрд, в этом году будет получено $39,4 млрд, в следующем — $2,4 млрд и 2027 — $1,3 млрд.

В базовом сценарии предусматривается, что из полученных в этом году средств $8,4 млрд будет рассматриваться как авансовое финансирование дефицита бюджета следующих лет: $8,1 млрд будет использовано в 2026 году и еще $0,3 млрд в первом квартале 2027 года.

Что касается финансового буфера на случай негативного сценария, то на его формирование будет направлено $9,1 млрд с поступлений от ERA в этом году и $1 млрд — от поступлений в следующем году.

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Обновленная программа предусматривает, что при базовом сценарии, при котором война завершится в конце этого года, внешнее финансирование для покрытия дефицита необходимо в этом году в размере $39,8 млрд, в следующем — $20 млрд, в первом квартале 2027 года — $3,1 млрд.

При негативном сценарии, в котором война будет продолжаться до середины 2026 года, а шоки ожидаются уже во втором квартале текущего, внешнее финансирование для покрытия дефицита необходимо в этом году в размере $48,8 млрд, в следующем — $21 млрд, в первом квартале 2027 года — $7,1 млрд.

«Чтобы ввести разумное управление потоками ERA, власти будут полагаться на положения Бюджетного кодекса Украины относительно: (i) выделения достаточных ресурсов для предварительного финансирования и резервов и (ii) соблюдения лимитов расходов, установленных в бюджете на 2025 год. Кроме того, власти обязались пересматривать любые категории расходов, если это необходимо, только после консультации с персоналом Фонда», — отмечают представители МВФ.

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