МВФ отсрочил структурные маяки для Украины и добавил новые — Finance.ua

МВФ отсрочил структурные маяки для Украины и добавил новые
Международный валютный фонд в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования (EFF) отсрочил четыре действующих структурных маяка для Украины, а также добавил четыре новых.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
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Среди отсроченных задач: назначение руководителя БЭБ с февраля на июль 2025 года, подача законопроекта о критических третьих лицах в финансовом секторе — с мая на сентябрь, внесение изменений в УПК по борьбе с коррупцией — с декабря 2024 на июль 2025-го, а также публикация аудита НАБУ — с февраля.
МВФ добавил четыре новых структурных маяка:
- разработка IT-плана для ГНС и ГТС в рамках Нацстратегии доходов — до сентября 2025 года;
- принятие секторальных стратегий по новой стратегии госинвестиций — до декабря 2025-го;
- проверка профессиональной пригодности НКЦПРФ — до июня 2025-го;
- пересмотр отбора в наблюдательные советы госпредприятий — до августа 2025-го.
По мнению Гетманцева, проблем с исполнением не будет, если НКЦПРФ не провалит свой маяк во второй раз.
Возможны задержки с назначением главы Таможенной службы до июня, но это станет понятно позже. Следующий просмотр программы в июле определит новые среднесрочные цели.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил седьмой пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (EFF). В результате успешного пересмотра в ближайшее время Украина получит очередной восьмой транш в размере около 400 млн. долларов.
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