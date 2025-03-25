Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша — Finance.ua
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Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша

Казна и Политика
28
Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша
Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша
Совет директоров Международного валютного фонда 28 марта рассмотрит вопрос седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине восьмого транша в размере около $0,4 млрд.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
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Как пишет агентство «Интерфакс-Украина», эту информацию подтвердили два источника, близких к переговорному процессу.
На данный момент в графике заседаний совета директоров МВФ на сайте Фонда отсутствует информация о заседании 28 марта.
Как сообщалось, МВФ и украинские власти в конце февраля достигли соглашения на уровне персонала (SLA) о седьмом пересмотре 4-летней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму $15,5 млрд. При одобрении советом директоров МВФ это открывает путь к получению восьмого транша около $0,4 млрд.
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Ранее предполагалось, что Украина по результатам седьмого пересмотра получит около 0,9 млрд долларов, но украинская сторона обратилась к миссии с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF, перенеся финансирование на будущие пересмотры.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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