Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша — Finance.ua

Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша

Совет директоров Международного валютного фонда 28 марта рассмотрит вопрос седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине восьмого транша в размере около $0,4 млрд.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Как пишет агентство «Интерфакс-Украина», эту информацию подтвердили два источника, близких к переговорному процессу.

На данный момент в графике заседаний совета директоров МВФ на сайте Фонда отсутствует информация о заседании 28 марта.

Как сообщалось, МВФ и украинские власти в конце февраля достигли соглашения на уровне персонала (SLA) о седьмом пересмотре 4-летней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму $15,5 млрд. При одобрении советом директоров МВФ это открывает путь к получению восьмого транша около $0,4 млрд.

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Ранее предполагалось, что Украина по результатам седьмого пересмотра получит около 0,9 млрд долларов, но украинская сторона обратилась к миссии с просьбой изменить структуру выплат по программе EFF, перенеся финансирование на будущие пересмотры.

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