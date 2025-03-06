Почему МВФ снизил размер очередного транша Украине: ответ НБУ — Finance.ua

Почему МВФ снизил размер очередного транша Украине: ответ НБУ Сегодня 16:37

Почему МВФ снизил размер очередного транша Украине: ответ НБУ

Международный валютный фонд уменьшил объем ожидаемого в марте транша по просьбе Украины. У Киева есть источники внешнего финансирования.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

«Это произошло после соответствующего обсуждения, и по большому счету по просьбе украинской стороны, учитывая, что сейчас мы имеем подтвержденные должным образом источники внешнего финансирования», — сказал он.

Кроме того, как сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, «учитывая потребности платежного баланса, учитывая те заверения, которые у нас есть от международных партнеров, по просьбе украинской стороны миссия МВФ согласовала изменение структуры выплат и переноса финансирования на будущие периоды».

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В конце февраля Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

По результатам МВФ может выделить транш в 400 млн долларов. Ранее планировалось, что Украина получит в марте 900 млн долларов.

В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.

Ранее ожидалось, что кредиты поступят четырьмя траншами: в марте 918 млн долларов, июне — 810 млн, августе — 540 млн, и декабре — 445 млн долларов.

Четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023−2027 годы в объеме 15,6 млрд долларов является частью международного пакета поддержки Украины. Сейчас МВФ оценивает сумму финансирования в 148 млрд долларов.

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