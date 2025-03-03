Без подписания закона о повышении акцизов на сигареты Украина может не получить следующий транш МВФ — Finance.ua

Без подписания закона о повышении акцизов на сигареты Украина может не получить следующий транш МВФ Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Без подписания закона о повышении акцизов на сигареты Украина может не получить следующий транш МВФ

Международный валютный фонд определил один предварительный маяк, необходимый для завершения 7-го пересмотра программы и получения следующего транша финансирования для Украины — подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МВФ по результатам пересмотра программы финансирования EFF для Украины.

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«Бюджет (Украины. — Ред.) на 2025 год предусматривает дефицит (без учета грантов) в размере 19,6% ВВП и остается опорой для фискальной политики в этом году. Он включает дополнительный доход, полученный от повышения акцизного налога на табачные изделия, а вступление в силу этого изменения налоговой политики является условием для МВФ».

Как отмечалось, 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия» (законопроект № 11 090). 9 декабря принятый закон был направлен на подпись президенту Украины.

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Закон, вступивший в силу с 1 января 2025 года, предусматривает постепенное перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продление действующего графика повышения акцизов до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

По предварительным оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, вступление в силу этого закона позволит увеличить поступления в госбюджет к 2028 году на 29 млрд гривен. При этом все собственные доходы госбюджета сейчас направляются на финансирование сил обороны, неоднократно отмечали в Минфине.

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Законопроект о повышении акцизов на табачные изделия в Украине поддержали ведущие бизнес-ассоциации, МВФ и Еврокомиссия. На сайте президента в феврале 2025 года была зарегистрирована петиция с призывом подписать закон № 4115-IX о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.

По словам автора петиции Юрия Гайдая, подписание закона о повышении акцизов не только защитит здоровье граждан, но и принесет миллиарды гривен в бюджет, что критически важно во время полномасштабной войны с агрессором.

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