Гетманцев назвал два условия для следующего пересмотра программы МВФ — Finance.ua
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Гетманцев назвал два условия для следующего пересмотра программы МВФ

Казна и Политика
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Гетманцев назвал два условия для следующего пересмотра программы МВФ
Гетманцев назвал два условия для следующего пересмотра программы МВФ
Украина не выполнила два маяка Международного валютного фонда для следующего просмотра программы.
Об этом журналистам сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«На сегодняшний день у нас остается два маяка, которые не выполнены, — это отмена „правок Лозового“, по которым идет дискуссия с Международным валютным фондом. И второй — это вопрос стратегии Национальной комиссии по ценным бумагам фондового рынка, которая не была разработана до конца января самой Нацкомиссией», — сказал он.
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Он рассказал, что 26 февраля Рада приняла закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, что также было одним из структурных маяков.
Напомним, 20 февраля Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине по 7-му пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).
По материалам:
Українські Новини
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