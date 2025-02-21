Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине — Finance.ua

Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине Сегодня 10:41

Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине, www.facebook.com

Миссии Международного валютного фонда в Украине приходится работать в сложных обстоятельствах и в очень динамичном контексте.

Об этом заявил руководитель миссии Гэвин Грэй, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным прессслужбы, Грей заявил, что, опираясь на успешную практику прохождения шестого пересмотра программы, МВФ надеется на эффективные решения и успешный результат седьмого пересмотра.

Что обсуждают

Представители Национального банка Украины и Министерства финансов Украины обсудили с командой МВФ выполнение условий программы EFF и степень готовности к седьмому пересмотру, а также цели и ожидаемые результаты миссии. В случае успешного седьмого пересмотра Украина получит очередной транш в размере около $918 млн. Украинская сторона заверила представителей Фонда в том, что делает всё для успешного выполнения программы EFF, ведь ее продление — одно из основных условий сохранения устойчивого внешнего финансирования.

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НБУ продолжает выполнять свои обязательства по программе. Были исполнены все структурные маяки со сроком до конца декабря.

В частности, в сотрудничестве с ФГВФЛ и Министерством финансов проведен комплекс мер по созданию рамочной программы финансового оздоровления банков.

Была разработана методология надзорной оценки рисков для определения приоритетов надзорной деятельности.

На основании разработанной методологии уже сформирован план надзорных действий в отношении банков на основании определенного уровня интенсивности надзора на 2025 год.

Также НБУ продолжает работать над выполнением структурного маяка по риску критически важных третьих сторон (срок — май этого года).

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Стороны обсудили вызовы для макроэкономической стабильности, в том числе растущую инфляцию, реакцию монетарной политики НБУ, состояние банковской системы, важность развития ипотечного кредитования в контексте последующего послевоенного восстановления, а также вопросы урегулирования рынка виртуальных активов.

«Мы готовы к плодотворным и результативным дискуссиям в Киеве и Варшаве и настроены на достижение соглашения на уровне персонала по результатам седьмого пересмотра, несмотря на очень высокий уровень неопределенности. Успешный пересмотр программы добавит уверенности в дальнейшей поддержке Украины», — прокомментировал Андрей Пышный.

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