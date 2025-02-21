Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине — Finance.ua

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Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине

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Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине
Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине, www.facebook.com
Миссии Международного валютного фонда в Украине приходится работать в сложных обстоятельствах и в очень динамичном контексте.
Об этом заявил руководитель миссии Гэвин Грэй, сообщает пресс-служба НБУ.
По данным прессслужбы, Грей заявил, что, опираясь на успешную практику прохождения шестого пересмотра программы, МВФ надеется на эффективные решения и успешный результат седьмого пересмотра.

Что обсуждают

Представители Национального банка Украины и Министерства финансов Украины обсудили с командой МВФ выполнение условий программы EFF и степень готовности к седьмому пересмотру, а также цели и ожидаемые результаты миссии. В случае успешного седьмого пересмотра Украина получит очередной транш в размере около $918 млн. Украинская сторона заверила представителей Фонда в том, что делает всё для успешного выполнения программы EFF, ведь ее продление — одно из основных условий сохранения устойчивого внешнего финансирования.
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НБУ продолжает выполнять свои обязательства по программе. Были исполнены все структурные маяки со сроком до конца декабря.
  • В частности, в сотрудничестве с ФГВФЛ и Министерством финансов проведен комплекс мер по созданию рамочной программы финансового оздоровления банков.
  • Была разработана методология надзорной оценки рисков для определения приоритетов надзорной деятельности.
  • На основании разработанной методологии уже сформирован план надзорных действий в отношении банков на основании определенного уровня интенсивности надзора на 2025 год.
  • Также НБУ продолжает работать над выполнением структурного маяка по риску критически важных третьих сторон (срок — май этого года).
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Стороны обсудили вызовы для макроэкономической стабильности, в том числе растущую инфляцию, реакцию монетарной политики НБУ, состояние банковской системы, важность развития ипотечного кредитования в контексте последующего послевоенного восстановления, а также вопросы урегулирования рынка виртуальных активов.
«Мы готовы к плодотворным и результативным дискуссиям в Киеве и Варшаве и настроены на достижение соглашения на уровне персонала по результатам седьмого пересмотра, несмотря на очень высокий уровень неопределенности. Успешный пересмотр программы добавит уверенности в дальнейшей поддержке Украины», — прокомментировал Андрей Пышный.
По материалам:
Finance.ua
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