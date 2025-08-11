Риски инвестиций в акции США: чего остерегаться новичкам — Finance.ua

Риски инвестиций в акции США: чего остерегаться новичкам Сегодня 14:02 — Фондовый рынок

Американский фондовый рынок привлекает инвесторов со всего мира масштабами, ликвидностью и потенциальной доходностью. Однако за яркими перспективами скрыты и риски: от резких колебаний цен до регуляторных изменений и геополитических факторов.

в статье Finance.ua. Так, покупка ценных бумаг не является гарантией быстрого обогащения, а наоборот — требует ознакомления с принципами фондового рынка, его закономерностями. Об этом идет речь

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, инвесторам следует заранее знать об этих «подводных камнях» и подготовиться к ним.

Инвесторам-новичкам следует учитывать следующие риски:

изменения на рынке из-за экономических условий и изменений в настроениях инвесторов;

инфляция, если доходность портфеля ниже ее показателя;

налоговые и регуляторные риски;

проблемы с ликвидностью (чаще всего это касается каких-то экзотических финансовых инструментов);

валютные колебания, из-за чего реальный доход может снизиться;

операционные опасности (ошибки менеджеров, корпоративные скандалы и даже технические сбои).

Отдельно следует обратить внимание на психологическую составляющую. Эмоциональная стабильность важна для инвесторов. Деньги нужно вкладывать стратегически. Если есть склонность к эмоциональным качелям и желание вывести средства из акций, хотя бы минимально потерявших в стоимости, то вряд ли инвестирование будет выгодным и удастся накопить серьезный капитал.

Также следует быть готовым к постоянному обучению. Чем больше инвестор знает, тем с большей точностью может прогнозировать, какие акции станут дороже, а от каких активов следует избавиться.

