Риски инвестиций в акции США: чего остерегаться новичкам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Риски инвестиций в акции США: чего остерегаться новичкам

Фондовый рынок
37
Риски инвестиций в акции США: чего остерегаться новичкам
Риски инвестиций в акции США: чего остерегаться новичкам
Американский фондовый рынок привлекает инвесторов со всего мира масштабами, ликвидностью и потенциальной доходностью. Однако за яркими перспективами скрыты и риски: от резких колебаний цен до регуляторных изменений и геополитических факторов.
Так, покупка ценных бумаг не является гарантией быстрого обогащения, а наоборот — требует ознакомления с принципами фондового рынка, его закономерностями. Об этом идет речь в статье Finance.ua.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, инвесторам следует заранее знать об этих «подводных камнях» и подготовиться к ним.

Инвесторам-новичкам следует учитывать следующие риски:

  • изменения на рынке из-за экономических условий и изменений в настроениях инвесторов;
  • инфляция, если доходность портфеля ниже ее показателя;
  • налоговые и регуляторные риски;
  • проблемы с ликвидностью (чаще всего это касается каких-то экзотических финансовых инструментов);
  • валютные колебания, из-за чего реальный доход может снизиться;
  • операционные опасности (ошибки менеджеров, корпоративные скандалы и даже технические сбои).
Отдельно следует обратить внимание на психологическую составляющую. Эмоциональная стабильность важна для инвесторов. Деньги нужно вкладывать стратегически. Если есть склонность к эмоциональным качелям и желание вывести средства из акций, хотя бы минимально потерявших в стоимости, то вряд ли инвестирование будет выгодным и удастся накопить серьезный капитал.
Также следует быть готовым к постоянному обучению. Чем больше инвестор знает, тем с большей точностью может прогнозировать, какие акции станут дороже, а от каких активов следует избавиться.
Обзор основных инструментов для инвестиций, а также пошаговая инструкция, как начать инвестировать в американские акции — в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems