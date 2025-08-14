Суд в Нидерландах арестовал активы «дочки» «Газпрома» — Finance.ua

Суд в Нидерландах арестовал активы «дочки» «Газпрома»
Суд Амстердама арестовал активы дочерней компании «Газпром нефти» — нидерландской Gazprom Neft Middle East (GNME).
Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы.
Через свою «дочку» российская компания, которая в первом полугодии показала снижение чистой прибыли в 1,8 раза, участвовала в проектах в Иракском Курдистане.
В суд с требованием об аресте активов GNME ранее обратилась инвесткомпания Alcazar Capital Partners (Каймановые острова), которая в течение многих лет пытается выплатить долг со стороны курдского правительства.
В компании считают, что у GNME есть имущество, которое принадлежит властям Иракского Курдистана и может пойти на обеспечение выплаты задолженности.
«Газпром нефть» через GNME еще в 2012 году вошла в концессию по разведке и разработке запасов углеводородов в нефтегазовом блоке Garmian в Курдистане, а через четыре года GNME стала оператором блока.
Alcazar — это инвестиционная «дочка» кувейтской компании Agility, которая возводит логистические объекты и сотрудничает с правительством Кувейта по цифровизации и управлению отходами. Еще в 2007 году фирма выдала кредит на $250 млн курдской компании Korek Telecom, гарантом сделки выступило курдистанское правительство, однако деньги должник не вернул, и власти Курдистана тоже отказались рассчитаться с Alcazar.
В 2022 году Alcazar достигла решения суда Кувейта о выплате курдским правительством $490 млн задолженности. Но суд в курдистанском Эрбили в мае 2024 г. по запросу правительства запретил Alcazar требовать выплаты по гарантии. После этого компания решила потребовать исполнения решения кувейтского суда в других юрисдикциях, включая Нидерланды.
После судебных разбирательств в Нидерландах в конце марта представитель GNME, имущество которой попросила арестовать Alcazar, заявил Окружному суду, что у компании нет активов вне Курдистана, а деньги хранятся на банковских счетах только в Курдистане и россии.
По материалам дела, курдское правительство до апреля имело долг перед GNME по соглашению о распределении продукции в размере $117 млн, а ежегодные платежи в адрес компании по СРП не превышают $5 млн. В GNME настаивали, что ничего не платят курдистанским властям.
«Дочка» «Газпром нефти» также пыталась отбиться от ареста имущества ссылками на разные технические нюансы (например, о том, что постановление об аресте поступило по адресу, где уже не было офиса компании), но амстердамский суд счел доказательства GNME несостоятельными.
