Суд в Нидерландах арестовал активы «дочки» «Газпрома» — Finance.ua

Суд Амстердама арестовал активы дочерней компании «Газпром нефти» — нидерландской Gazprom Neft Middle East (GNME).

Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы.

Через свою «дочку» российская компания, которая в первом полугодии показала снижение чистой прибыли в 1,8 раза, участвовала в проектах в Иракском Курдистане.

В суд с требованием об аресте активов GNME ранее обратилась инвесткомпания Alcazar Capital Partners (Каймановые острова), которая в течение многих лет пытается выплатить долг со стороны курдского правительства.

В компании считают, что у GNME есть имущество, которое принадлежит властям Иракского Курдистана и может пойти на обеспечение выплаты задолженности.

«Газпром нефть» через GNME еще в 2012 году вошла в концессию по разведке и разработке запасов углеводородов в нефтегазовом блоке Garmian в Курдистане, а через четыре года GNME стала оператором блока.

Alcazar — это инвестиционная «дочка» кувейтской компании Agility, которая возводит логистические объекты и сотрудничает с правительством Кувейта по цифровизации и управлению отходами. Еще в 2007 году фирма выдала кредит на $250 млн курдской компании Korek Telecom, гарантом сделки выступило курдистанское правительство, однако деньги должник не вернул, и власти Курдистана тоже отказались рассчитаться с Alcazar.

В 2022 году Alcazar достигла решения суда Кувейта о выплате курдским правительством $490 млн задолженности. Но суд в курдистанском Эрбили в мае 2024 г. по запросу правительства запретил Alcazar требовать выплаты по гарантии. После этого компания решила потребовать исполнения решения кувейтского суда в других юрисдикциях, включая Нидерланды.

После судебных разбирательств в Нидерландах в конце марта представитель GNME, имущество которой попросила арестовать Alcazar, заявил Окружному суду, что у компании нет активов вне Курдистана, а деньги хранятся на банковских счетах только в Курдистане и россии.

По материалам дела, курдское правительство до апреля имело долг перед GNME по соглашению о распределении продукции в размере $117 млн, а ежегодные платежи в адрес компании по СРП не превышают $5 млн. В GNME настаивали, что ничего не платят курдистанским властям.

«Дочка» «Газпром нефти» также пыталась отбиться от ареста имущества ссылками на разные технические нюансы (например, о том, что постановление об аресте поступило по адресу, где уже не было офиса компании), но амстердамский суд счел доказательства GNME несостоятельными.

