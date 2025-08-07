Uniper получила сотни миллионов от «Газпрома» через суд — Bloomberg Сегодня 05:03 — Фондовый рынок

Uniper получила сотни миллионов от «Газпрома» через суд — Bloomberg

Немецкая энергетическая компания Uniper смогла взыскать с «Газпрома» сотни миллионов евро благодаря экстренным судебным решениям в Германии и параллельному арбитражу.

Об этом пишет Bloomberg.

Это первая похожая победа среди европейских энергетических гигантов. Большинство других компаний еще не получили компенсаций.

После резкого сокращения российских поставок в 2022 году Uniper, которая раньше бывшей крупнейшим покупателем газа из россии в Германии, добилась права через немецкие суды на взыскание более 8 миллиардов евро, а в 2024 году — еще и решения международного арбитража о компенсации в 13,5 миллиарда евро за недоставленный газ.

Из полученных средств компания уже начала возвращать государству помощь, полученную во время кризиса.

